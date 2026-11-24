Reklam

Manchester City, sahasında Napoli karşısında puan kaybetti. Enzo Maresca'nın takımı, geriye düştükten sonra öne geçse de sonunda 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. İtalyan ekibinde Noa Lang gol atarken Rayan Cherki, son dakikalarda City'nin yenilmesini önledi.

Noa Lang, Napoli'de ilk 11'de yer buldu. Forvet Rasmus Højlund'un arkasında başladı. Vatandaşı ve takım arkadaşı Sam Beukema, Amir Rrahmani ve Mathias Olivera ile birlikte üçlü savunmada görev aldı. PSV'nin transfer hedefi Kevin De Bruyne ise orta sahada başladı.

Manchester City ve Napoli, ilk yarıda seyircilere pek keyif vermedi. İki takım da Şampiyonlar Ligi mücadelesine temkinli başladı. İngiliz ekibi oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalışsa da net gol fırsatları azdı.

City sık sık topa sahip oldu ancak Napoli savunmasını aşmakta zorlandı. Napoli ise Scott McTominay ve De Bruyne'nin de aralarında bulunduğu oyuncularıyla tehlike yaratmaya çalıştı. Lang da kendini gösterdi. Hollanda millî takımının oyuncusu uzaktan şut çekti ancak top kalenin yanından dışarı çıktı.

Reklam Reklam

De Bruyne'nin Etihad Stadyumu'nda Cityliler taraftarlarıyla yeniden buluşması özel bir andı. Ancak Belçikalı oyuncu ilk yarıda eski takımının canını yakamadı.

Related Topics

Napoli, ilk yarının sonlarında öne geçmek için çok iyi bir fırsat yakaladı. Matteo Politano'nun kullandığı köşe vuruşunda Beukema kale önünde yükseldi ve yakın mesafeden kafayı vurdu. Gianluigi Donnarumma ise iyi bir refleksle topu çıkardı.

Napoli, ikinci yarıda öne geçti. Højlund, 55. dakikada Manchester City'nin top kaybından yararlandı. Billy Gilmour'un etkili ara pasının ardından Danimarkalı forvet Marc Guéhi'yi çalımladı ve sert, yerden bir şutla Donnarumma'yı geçti.

Reklam

Manchester City'nin beraberliği yakalaması uzun sürmedi. Oyuna sonradan giren Jérémy Doku, 67. dakikada Ayyoub Bouaddi'nin attığı beraberlik golünün pasını verdi. Genç orta saha oyuncusu, kısa kullanılan köşe vuruşunun ardından topu tek vuruşla ağlara gönderdi.

Napoli, 76. dakikada Lang'ın golüyle yeniden öne geçti. Matteo Politano, güzel bir pasla Leonardo Spinazzola'yı savunmanın arkasına kaçırdı. Spinazzola'nın ortası, arka direkte boşta bulunan Hollandalıya ulaştı. Lang, yerden bir voleyle topu ağlara yolladı.

Reklam

Lang, Napoli adına maçın kahramanı olacak gibi görünüyordu ancak City son dakikalarda beraberliği yakaladı. Cherki, 86. dakikada kale yakınında topu önünde buldu. Fransız oyuncu sert ve yerden bir şut çekerek kaleci Vanja Milinković-Savic'e şans tanımadı: 2-2.