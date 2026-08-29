Manchester City, Cody Gakpo transferi için ciddi şekilde harekete geçti. Fabrizio Romano’ya göre İngiliz devi, Liverpool’un hücum oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve Hollanda Milli Takımı oyuncusunu hücum hattını güçlendirmek için önemli bir isim olarak görüyor.

Liverpool ile City şu anda ödenecek bonservis bedeli konusunda görüşmeler yürütüyor. Gakpo’nun çok yönlülüğü, teknik direktör Enzo Maresca için onu cazip kılıyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, sol ve sağ kanatta görev yapabiliyor, ayrıca santrfor olarak da kullanılabiliyor.

Liverpool ise bu arada Gakpo’nun ayrılığına sıcak bakmıyor. Kulüp, ancak önce onun yerini doldurabilecek достой bir alternatif kadroya katılırsa transfere onay vermek istiyor. Bradley Barcola ile Liverpool, hücum hattı için önemli bir takviyeyi artık elinin altında görüyor.

Bunun yanı sıra Ismaïla Sarr da Liverpool’un gündeminde güçlü şekilde yer alıyor. İngiliz devi, Crystal Palace’ın hücum oyuncusuyla ilgileniyor. Romano’ya göre kendisine daha önce yaklaşık 58 milyon euro değerinde bir teklif yapıldı.

Öte yandan Yankuba Minteh’e olan ilgi ise soğumuş görünüyor. İlk olarak 50 milyon sterlinlik teklif reddedildi ve Liverpool, 60 milyon sterline yükseltilen teklifinin de Brighton tarafından çöpe atıldığını gördü.

Böylece Gakpo için ilginç bir durum ortaya çıktı. Tottenham Hotspur da Hollanda Milli Takımı oyuncusuyla ilgileniyor ve temmuz ayında oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varmıştı. Gakpo’nun Anfield ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor.



