Manchester City Menajeri Pep Guardiola’dan Arsenal taraftarlarını umutlandıran sözler

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Arsenal’in geleceğiyle ilgili olumlu yorumlarda bulundu.

İngiltere Premier Lig’in 26. Haftasında Arsenal’i deplasmanda 1-0 mağlup eden Manchester City’de İspanyol menajer Pep Guardiola, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski yardımcısı ve Arsenal Menajeri Mikel Arteta’yı öve öve bitiremedi.

Pep, Mikel Arteta’nın çok iyi bir takım inşa ettiğini ifade ederek, Londra ekibinin geleceğinin parlak olduğunu da sözlerine ekledi.

İspanyol menajer, aynı zamanda dün akşamki karşılaşmada Rodri’nin yerine forma giyen Fernandinho ve sakatlıktan dönen fakat maçı yedek kulübesinde tamamlayan Kun Agüero ile ilgili de konuştu.

Neler söylediğine bir göz atalım.

Pep Guardiola, Arsenal maçıyla ilgili neler söyledi?

"Gerçekten zor bir maçtı. Mikel (Arteta) çok akıllı olduğu için pozisyon yaratmak için kullandığımız oyunculara sahip değildik. Adam adama oynadılar ve hücumda doğru oyuncuları bulmakta zorlandık. Fakat buna rağmen maça iyi başladık. İlk 15, 20 dakika harikaydı.”

“Ama ilk yarının son 20 dakikasında bizden iyilerdi. O bölümde istediğimiz gibi baskı yapamadık. Çok fazla üretemediler belki ama kenar ortalar ile geldiler. İkinci yarıda çok daha iyiydik. 3 puandan memnunuz. Burası Emirates. Mikel’in Arsenal’inin ne kadar iyi oynadığını biliyorum. Bu bizim için gerçekten önemli bir zafer.

Pep Guardiola: Arsenal, ileriye doğru inanılmaz bir adım atacak

“Arsenal, oynaması gerçekten zor bir rakip. İnanılmaz derecede genç yetenekli oyuncuları var. Bu yüzden Arsenal için parlak bir gelecek görüyorum. Hücumda birkaç oyuncuyla doğru bağlantıları kurduklarında ileriye doğru inanılmaz bir adım atacaklar. Tüm rakiplerin onlara karşı oynamaktan acı çektiği bir takım.”

Pep Guardiola’dan Fernandinho yorumu

"Topsuz oyunu mükemmel oynadı. İkili mücadeleleri kazandı. Vücudunu çok iyi kullanıyor ve ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ne zaman konuşacağını, oynamamız gereken tempoyu çok iyi biliyor. Bu açıdan çok akıllı. Rodri’nin dinlenmeye ihtiyacı vardı. Onu her zaman hatırlayacağım. Rodri bizim için çok önemli."

Pep Guardiola, oyuna almadığı Kun Agüero hakkında neler söyledi?

“Onu takıma almayı dört gözle bekliyorum. Uzun süredir sakat olduğunu ve oynadıkça ritim bulacağını unutmamalıyız. Bunu hak ettiği için elimden geldiğince çabuk oynatmayı istiyorum. ‘Çok çalışmaya devam et, çünkü vaktin gelecek’ demek istiyorum. 1 yıl sakattı. Bu sezon birkaç dakika oynadı. Hem onun için hem de bizim için, emin olmak istiyorum.”

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Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın Mikel Arteta'ya övgüleri, sadece eski yardımcısı olmasından kaynaklanmıyor. Onun, oyunu geliştirmeye ne kadar kafa yorduğunun farkında ve ilerisi için adeta bir ışık tutuyor.

Pep Guardiola'ya karşı fena bir oyun çıkarmayan Arsenal, önümüzdeki sezonda atacağı birkaç doğru adım ile belki de artık zirveye oynamaya hazır hale gelebilir.