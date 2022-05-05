Manchester City Menajeri Pep Guardiola:"Yapamadık, bu kadar basit"

Santiago Bernabeu'ya final umuduyla giden ve buna çok yaklaşan Manchester City, son dakikalarda adeta yıkıldı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola ise mağlubiyetin nedeninin 'baskı' olabileceğini açıkladı.

İspanyol hoca, aynı zamanda futbolun tahmin edilemez bir oyun olduğunu ve bunu kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Pep Guardiola ne dedi?

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan 51 yaşındaki menajer, şu yorumu yaptı:

"Finale çok yakındık, ama yapamadık. Bu kadar basit.

"İlk yarıda yeterince iyi değildik, fakat ciddi bir problem de yaşamadık. Attığımız golün ardından daha iyi oynadık. Futbolcular rahatladı ve kendi oyunumuzu bulduk.

"Real Madrid son 10 dakikada yüklendi ve acı çektik. Birçok oyuncuyu ceza sahamıza gönderdiler ve golü buldular.

"En iyi oyunumuzu oynayamadık ama bu sorun değil. Çünkü Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde oynadık. Oyuncular baskı hissetmiş olabilir.

"Futbol, tahmin edilemez bir oyundur. Bunu kabul etmemiz gerek. Önümüzde oynayacağımız dört maç var. Onları düşünmeliyiz."

Santiago Bernabeu'da neler yaşandı?

İlk maçı İngiltere'de 4-3 kazanan Manchester City, deplasmanda da Riyad Mahrez'in 73. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Herkes, City'nin bu gol ile tur kapısını araladığını düşünürken 68. dakikada oyuna giren Rodrygo, 90 ve 90+1'de ağları havalandırarak maçı uzatmalara taşıdı.

95'te Karim Benzema penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Real Madrid, karşılaşmayı 3-1 kazanarak toplamda 6-5'lik skorla finale yükselip Liverpool'un rakibi oldu.

Dev final, 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak.

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