Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Suudi Arabistan dönüşünde uçakta yaşanılanları anlattı.

Dünya Kulüpler Kupası finalinde Suudi Arabistan'da Fluminense'ye karşı 4-0'lık galibiyet elde eden Manchester City, İngiltere kıyılarına döndü ve çarşamba günü Goodison Park'ta Everton'u 3-1 yenerek dikkat çekici bir geri dönüş yaptı.

Kasım ayındaki millî maç arasından sonra sadece bir kez kazanan City, Premier Lig'de form düşüklüğü yaşıyordu. Ancak City oyuncuları, formda Everton'a karşı kazanmakta kararlıydı ve bunu başardı.

Pep Guardiola, oyuncularının kararlılıklarının ve başarı açlıklarının çok yüksek olduğunu anlatarak buna bir örnek verdi.

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Pep Guardiola ne söyledi?

İspanyol menajer, oyuncularının Suudi Arabistan'dan dönerken uçakta Everton hakkında konuştuklarına kulak misafiri olduğunu açıkladı. Konuşmayı duyunca şaşırdığını vurgulayan Guardiola, konuyla alakalı şunları söyledi:

"Suudi Arabistan dönüşü uçakta koltuğumda oturmuş oyuncularımı dinlediğimi hatırlıyorum. Onlar, dinlediğimi bilmiyorlardı ve Everton hakkında konuşmaya başladılar. 'Vay be, işte bu benim takımım!' dedim ve Everton maçını kazandık.

"Birçok maçta gerçekten iyi oynadık. İnsanlar aynı olmadığımızı söylüyor ama 12 veya 13 maçta bir maç kaybettik. Hayat bu, her zaman kazanamayız.

"Hâlâ kazanma arzumuz var. Ne kadar iyi olduğumuz hakkında konuşmayız."