Manchester City menajeri Pep Guardiola: Oyuncu kıtlığı yaşıyoruz

Manchester City'de kabaran eksik listesi Guardiola'nın başını ciddi biçimde ağrıtıyor. Öyle ki, City, Aston Villa karşısında yedek kulübesini tamamen dolduramayacak duruma geldi.

Barcelona'ya transferi gündemde olan Ferran Torres ayağındaki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak. Aymeric Laporte ise cezalı konumda.

Kevin De Bruyne, son Covid-19 testi negatif çıkmasına rağmen henüz antrenmanlara başlayamadı ve hafta içi forma giymesi beklenmiyor.

İngiltere milli takımının iki yıldızı Phil Foden ve Jack Grealish'in de sakatlıkları nedeniyle oynaması zor gözüküyor. Guardiola, bu iki oyuncunun oynayabilecek duruma gelseler dahi 90 dakika sahada kalamayacağını açıkladı.

Ne söyledi?

Aston Villa maçı öncesinde basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, eksiklerin yarattığı sıkıntıya vurgu yaptı.

"Oyuncu kıtlığı yaşıyoruz. Elimizde çok, çok, çok az oyuncu var."

"Sakatlıklar veya kart cezaları nedeniyle asla şikayet etmiyoruz, çünkü kadrodaki diğer isimlerin boşluğu doldurabileceğine güveniyorum."

"Ama yılın en zorlu ayı olan Aralık'ta ciddi bir problem yaşayacağız. Elimizde sadece 14-15 oyuncu var. Bunlar birçoğu da oldukça fazla maça çıktı."

15 kişiyle yetinecek

John Stones'un tamamen iyileşmesi, Foden ve Grealish'in kadroda yer alamaması halinde City'nin Aston Villa maçına 15 oyuncuyla çıkacağı anlamına geliyor.

Altyapıdan yetişen ve bu sezon süre aldıkları maçlarda gelecek için ışık veren Cole Palmer ile James Mcatee de kadroda olacak.

Takımın yıldızı De Bruyne'ün dönüş tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Guardiola, Belçikalı oyuncunun formasına kavuşmadan önce kondisyon açığını kapatması gerektiğini düşünüyor.

"Kevin idmanlara başladı, ama zamana ihtiyacı var. Covid geçiren herkes enerjisinin nasıl tükendiğini ve ne kadar yorgun hissettiğini anlatıyor. Kevin fiziksel olarak toparlanmadan en iyi futbolunu sergileyemez."