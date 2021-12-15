Manchester City menajeri Pep Guardiola, New York City'de oynayan Valentin Castellanos'tan etkilendi

Manchester City menajeri Pep Guardiola, New York City FC ile geçtiğimiz hafta sonu lig şampiyonluğu yaşayan Valentin Castellanos'un Avrupa’da oynaması gerektiğini düşünüyor.

NYCFC'nin, Portland Timbers'a karşı oynadığı MLS Kupası final maçını izleyen İspanyol hoca, geçtiğimiz sezon 32 maçta 19 gol atıp 8 asist yapan Castellanos’tan etkilendiğini söyledi.

Castellanos, takımı New York City’nin ilk golünü attı ve aynı zamanda etkili bir performans sergiledi.

Ne söylendi?

Guardiola, gazetecilere verdiği demeçte Castellanos hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bence, bir sonraki adımını Avrupa’ya atacak. Onun kaliteli bir oyuncu olduğunu ve Avrupa’da oynamaya hazır olduğunu düşünüyorum. Castellanos'tan etkilendim.

“Hangi takımda oynayacağını hep birlikte göreceğiz."

MLS Cup finalinin ardından maçla ilgili de konuşan Guardiola,

"Restoranda maçı izledik ve inanamadık. Uzatma sürelerini nasıl oynadıklarını gördüğümde onları çok beğendim.

“Özellikle uzatmaları çok iyi oynadılar ve iyi mücadele ettiler. Bu durum, oyuncuların ve hocalarının çok güçlü olduğunu gösteriyor.

“New York City için çok özel bir an oldu ve şampiyonluk yaşamak her zaman çok büyük bir histir" dedi.

Guardiola'nın NYCFC ile ne tür bir bağlantısı var?

İspanyol hocanın, New York takımını takip etmesinin temel nedeni; hem NYCFC hem de Manchester City'nin, aynı holding grubu olan City Football Group'a ait olmasıdır.

Bu durum, Castellanos’un Manchester City’e transfer olma ihtimalini güçlendiriyor.

Castellanos nereden geldi?

23 yaşındaki Arjantinli oyuncu, kariyerinde ikinci kez çift haneli gol sayısını ulaşırken bu sezon 19 gol kaydetti. Castellanos, daha önce 2019 yılında 11 kez ağları havalandırmıştı.

İlk kez profesyonel olarak Uruguay’da oynayan Castellanos, gösterdiği performansın ardından NYCFC’ye uzanan bir kariyer yolculuğuna sahip oldu.

Daha fazlası için:





Miguel Crespo, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Bruno Pinheiro hakkında ne söylemişti?



































