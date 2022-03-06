Guardiola, yaz dönemi öncesinde City'nin transfer planları hakkında konuştu ve bir kez daha yeni bir forvet için piyasada olacaklarını kabul etti.

Premier Lig'in son şampiyonu, geçen yıl Tottenham'dan Harry Kane ile görüşmüş ancak anlaşamamıştı.

Gabriel Jesus şu anda takım kadrosunda bulunan tek forvet oyuncusu. Bu yüzden Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ile güçlü bir şekilde ilgileniyorlar.

Guardiola forvet istiyor

Guardiola, City'nin Pazar günü Manchester United ile yapacağı derbi maçı öncesinde konuştu:

"Kulübün kesinlikle bir forvet oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

"Denedik ama bazen mümkün olmuyor. Bize özel bir şey vermeyecese forvet almayacağız.

“Herkes takıma dahil olduğunda çalışmayı daha çok seviyorum. Her hafta sonu yedek kulübesinde olan 18, 19, 20 birinci sınıf oyuncuyla teknik direktör olmak benim için zor. Uzun, uzun bir süre bununla başa çıkmak imkansız.

"Bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var ve bence kulüp deneyecek. Olursa olur ama olmazsa bekleriz” dedi.

Sözleşme konusu

City, bu sezon Guardiola yönetiminde dördüncü Premier Lig şampiyonluğu için yarışıyor.

Kulübün resmi internet sitesine, sözleşmesinde uzatma olup olmayacağı sorulduğunda, "Futbol dünyasını düşünüğümüzde buradaki 6 yılım çok fazla" dedi.

“Sadece kalmak için kalmayacağım, hala birlikte yapıp yapamayacağımızı görmeliyim ve herkes buna dahil olmalı. Bu en önemli şey.

"Bunu hissetmeliyim. Bu yüzden sözleşmeyi iki kez uzattım. Buraya geldiğimde bunu beklemiyordum.

“İnanılmaz derecede memnunum, başka bir yere gitmek için burada değilim. Herkesin, özellikle de oyuncuların benimle çalışırken rahat olduğunu hissetmeliyim.

"Benim için cebinde çok parayla üç ya da dört yıl daha imzalamak ve ne olacağını görmek kolay olurdu ama mesele bu değil.

"Mesele şu ki, hala birlikteyiz ve takipteyiz. Bunu sezon sonuna ve gelecek sezona kadar görmemiz gerekecek."

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