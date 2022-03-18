Erling Haaland'ın potansiyel transferi konusunda söylentiler artmaya devam ederken Manchester City Menajeri Pep Guardiola ve Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste yorumlarda bulundu.

Borussia Dortmund'un süper forvetinin bu yaz ayrılacağı söyleniyor, Man City ve Barca'nın transfere hevesli olduğu gelen bilgiler arasında.

Ancak hem Guardiola hem de Yuste, kendi kulüplerinin yaz aylarında Haaland ile sözleşme imzalama olasılığını azımsadı.

Ne söylendi?

Guardiola "Burada olduğumdan beri, her ay veya iki ayda bir 50 oyuncuyla anlaşacağımızı söylüyorlar. Şu anda dinleyin, burada olmayan bir adam hakkında konuşmam imkansız. O bir Dortmund oyuncusu ve önümüzde inanılmaz bir yarış var." dedi.

"Sezonun sonunda transfer penceresi açılacak ve birçok şey olacak. Belki bu kulübün önümüzdeki beş, altı, yedi yıl, belki de son 12 ayda bir forvet ihtiyacı olduğundan bahsediyorum. Bir forvetimiz olmadığı için başarılı olduğumuzu ya da olmadığımızı söyleyen adam ben değilim.

"İyi oynamalı ve ceza sahasına yedi veya sekiz oyuncuyla gelmeliyiz. Gol atmanın en iyi yolu bu. Şu anda FA Cup'ın yarı finalinde Wembley'e ulaşmaya çalışmak için bir maça gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz.

"Liverpool'un 20 puan önünde olmayı çok isterdik ama bu imkansız. Şimdiye kadar yaptığımız harika. Oyuncuların uluslararası takımlardan sakatlık olmadan dönmesi için dua ediyorum."

Mundo Deportivo'ya konuşan Yuste, "Kulübümüze odaklanmalıyız, gidecek çok yolumuz var. Ekonomik durumu kötü olan ve 'fair play'de beklentileri yaratmamıza izin vermeyen bir kulüp bulduk.

"Başkanın dediği gibi önce kulüp gelir ve bizi riske atan şeylere göre bir şey yapamayız. Bu büyüklükteki transferleri çok zor görüyorum ama imkansız denilemez çünkü futbol dünyası durmadam dönüyor. .

"Guardiola zamanında bana hayalinin altyapıdan 11 oyuncu ile oynamak olduğunu ve bu benim hayalim olmaya devam ediyor. Gençlerimizin bu rüyamızı gerçekleştirebilecek düzeyde olduğunu görüyoruz.

Haaland nereye gidecek?

Menajeri Mino Raiola, en iyi teklifleri değerlendirirken çok sayıda üst düzey Avrupa kulübünün Haaland'a ilgi duyduğu söyleniyor.

Hem Manchester kulüpleri hem de Real Madrid ve Barcelona'nın ona en çok ilgi gösteren takımlar arasında ancak tüm potansiyel anlaşmalarda belirsizlikler var.

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