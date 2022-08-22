Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Haaland'ı sakatlıktan nasıl koruyacağını açıkladı

Katalan teknik direktör, 22 yaşındaki süperstarı tedavi masasından uzak tutma planından bahsetti.

Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'daki sakatlık sorunları biliniyordu ancak Manchester City'nin onu formda tutmaya yardımcı olacak bir planı var. Norveçli, forvet Pazar günü Newcastle'a karşı 90 dakika oyunda kaldı.

Pep Guardiola'nın planlarında her zaman bu kadar belirgin bir şekilde yer almayacak. City'nin patronu, Arjantinli forvet Julian Alvarez'i de planlarına ekleyerek Haaland'ı sakatlıklardan korumaya çalışacaklarını söyledi.

Man City, Haaland'ı nasıl formda tutacak?

Haaland, St James' Park'ta 3-3'lük heyecan verici maçta bir kez daha ağları buldu, ancak Guardiola daha sonra birden fazla turnuvada onu kullanmayacağını dile getirdi.

Katalan teknik direktör 22 yaşındaki süperstarı tedavi masasından uzak tutma planından bahsetti:

"İyi yemek, iyi dinlenme.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 33112 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 33112 Oylar

Geçen sezon sakatlandığı için 90 dakika çok oynayamadı. Fizikçiler ve doktorlar, o geldiğinden beri sakatlıkları önlemek için inanılmaz bir iş çıkardılar.

"Artık haftada bir maçı var. Şimdi size söylüyorum, Erling'in oynamayacağı üç günde bir maçlarımız olduğunda Julian'ı oynatacağım.

"En sevdiğim oyunculardan biri Bernardo [Silva] ve bugüne kadar sürekli oynamadı. Riyad [Mahrez] açık ara en sevdiğim oyunculardan biri - özellikle büyük maçlarda - ve bugün oynamadı. Her üç günde bir maçlara başladığımızda herkes oynayacak.”

Haaland, sakatlığı nedeniyle Dortmund'da kaç maç kaçırdı?

Haaland'ın Dortmund'daki gol sayıları şaşırtıcı olsa da, 89 maçta 86 gol, talihsiz bir sakatlık alışkanlığı vardı.

Toplamda, iki buçuk sezonda 28 maç kaçırdı.

Guardiola, kadrosunda Haaland'ı yedek oturtacak derinliğe sahip olduğunu biliyor ve Alvarez, 2022 yazında göze çarpanlardan biri.