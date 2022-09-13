NE OLDU? Avrupa'daki tüm üst düzey kulüpler Norveçli forvetin peşindeydi, ancak Premier Lig şampiyonu Borussia Dortmund'dan Haaland'ı alarak büyük bir transfer yarışını daha kazandı.

İngiliz devi, Norveçli golcü için 59 milyon Dolar'lık serbest kalma maddesini ödedi.

NE SÖYLEDİLER: Guardiola, City futbol direktörü tarafından anlaşma hakkında kendisine bilgi verildiğinde nasıl bir tepki verdiğini açıkladı:

"Txiki [Begiristain] benimle konuştu ve iki saniyelik bir konuşma oldu. 'Tamam, güzel' dedim.

"Ne diyebilirdim ki? Gabriel Jesus gibi inanılmaz bir forvetimiz vardı, ama Erling'i buraya getirme şansımız büyüleyiciydi.

"Jesus çok iyi bir golcü, ancak Haaland gerçekten çok farklı...

"Ve bu büyüleyici teklif karşısında, yapacak hiçbir şeyim yoktu."

İspanyol hoca, bu açıklamasıyla şu anda Arsenal'da oynayan Jesus'u kıskandıracak bir kıyaslamada bulundu.

BÜYÜK RESİM: City, hala ilk Şampiyonlar Ligi başarısını hedefliyor ve Guardiola, Haaland'ın gollerinin fark yaratıp yaratamayacağını kestiremiyor.

"Bunu bilmem mümkün değil ki."

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