Manchester City Menajeri Pep Guardiola'dan eleştirilere yanıt: 1970'lerde veya 80'lerde Liverpool ya da Sir Alex Ferguson döneminde kim daha fazla para harcadı?'

Manchester City patronu Pep Guardiola, kulübünün harcamalarının ve sponsorluk anlaşmalarının Anfield kulübü ve Manchester United'ınkinden farklı muamele gördüğüne dikkat çekerken Liverpool'a taş atıyor.

Guardiola, ülkedeki herkesin Liverpool'un şampiyonluğu kazanmasını istediğini iddia ederken Premier Lig'de akıl oyunlarını hızlandırdı.

İspanyol menajer, Liverpool'un Premier Lig'deki durumu hakkında da şöyle dedi: 'Arkalarında Avrupa kupalarında inanılmaz bir geçmişleri var. Premier Lig'de değil, çünkü 30 yılda bir şampiyonluk aldılar.'

Şimdi Guardiola, transfer ücretleri ve kazançlı sponsorluk anlaşmaları konusunda gelen eleştirilere değindi.

Transferler

City Salı günü, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'ı 51 milyon sterlin karşılığında prensipte bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Guardiola, Sky Sports'a verdiği demeçte;

'Dinleyin, 1970'lerde veya 80'lerde Liverpool ya da Sir Alex Ferguson döneminde kim daha fazla para harcadı?'

'Kim daha çok para harcadı? Norwich miydi? Norwich o dönemde daha fazla para mı harcadı?

'Ya da başka hangi takımlar... Leicester? Leicester onlardan daha mı fazla para harcadı? Hayır. Diğerlerinden daha fazla para harcadılar.

Sponsorluk konusu

Kulübün, sahiplerinin anavatanı Abu Dabi'de bulunan sponsorlarla olan ilişkileri de önemli bir incelemeye konu oldu. City'nin Etihad havayolu ile yaptığı anlaşmanın yılda 67,5 milyon sterlin değerinde olduğu düşünülüyor.

Guardiola, "Bu algıyı değiştiremeyeceğimi söyledim" dedi.

Etihad'ı formalarımızın önüne koyduğumuzda, insanlar 'Aaa fazla para ödendi' diyor. Ama şimdi United ve Liverpool belki bizden daha sponsorluk ücreti alacaklar. Belki de hak ettiler çünkü iyi çalışıyorlar, CEO'ları iyi pazarlık yapmış olabilir.

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