İspanyol hoca, Portekizli yıldız hakkındaki tüm söylentileri yalanladı.

Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunu yeniden yapılandırmak için çok güçlü transfer hamleleri yaptı. Ve son ana kadar City'nin yıldızı Bernardo ile de ilgileniyorlardı. Ancak, onlarla birlikte Portekizli oyuncuyla ilgilenen başka bir kulüp daha vardı. PSG'nin, Bernardo Silva için 70,7 milyon Dolar'ı gözden çıkardığı ve bu transferin, en kısa sürede sonuçlanacağı aktarılıyordu. Fakat, City patronu cumartesi günkü Crystal Palace karşılaşmasından önce düzenlenen basın toplantısında, transfer penceresi kapanana kadar kulübün beş gün içinde herhangi bir transfer teklifi almadığını söyledi.

Ne söylendi?

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 33965 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 33965 Oylar

İspanyol menajer, Bernardo Silva hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle burada kalacak. Bernardo Silva ile ilgili herhangi bir kulüpten bir transfer teklifi almadık.

"Bu yüzden, o bu sezon da burada kalıyor."

Büyük resim

Bernardo'nun geleceği, City için transfer penceresindeki tek önemli konuydu ve şu anda, herhangi bir teklif almadıkları için onun takımdan ayrılması pek olası değil.

Üç fotoğrafla Bernardo Silva

Getty Images

Getty Images

Daha fazla transfer yapmazsa City, Erling Haaland, Kalvin Phillips, Stefan Ortega ve Sergio Gomez ile sözleşme imzalamasına rağmen transfer penceresini 33 milyon Sterlin net karla kapatacak.

Bernardo için sırada ne var?

Sezona ilk kez Newcastle ile 3-3 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de başlayan Bernardo, City'nin geçen sezon gol atamadığı tek takım olan Palace ile oynayacağı mücadelenin kadrosunda yer alacak.

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