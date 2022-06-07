Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Barcelona-Lewandowski transfer haberlerini değerlendirdi: "Mükemmel olur"

Xavi Hernandez'in Barcelona teknik direktörü olarak kaydettiği gelişimi için Guardiola, eski öğrencisine övgüde bulundu.

Pep Guardiola, Mallorca'daki Pula Golf Resort'taki Puma Legends Trophy turnuvasının ön gösterimindeydi.

Burada eski kulübü Barcelona da dahil olmak üzere çeşitli spor konuları hakkında konuştu.

Robert Lewandowski'nin son haberler üzerine Barcelona'nın oyununa uyum sağlayacağından emin, ancak Katalan kulübünün içinde bulunduğu zorlu ekonomik durum nedeniyle onu transfer edip edemeyeciğini bilmiyor.

"Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok ama uygun olur mu? Lewandowski'den bahsediyoruz" dedi.

"Her yere mükemmel şekilde uyum sağlar. Ancak Barcelona finansal durumu nedeniyle onu transfer edebilir mi veya Bayern (Münih) gitmesine izin verir mi bilmiyorum."

Xavi ve genç futbolcular hakkında

Guardiola, Gavi'nin büyük bir hayranı ve Barcelona'nın büyük umudu olduğuna inanıyor.

"O harika," dedi Gavi için.

"Tıpkı Ansu Fati veya Pedri gibi.

Gelecekte çok iyi işler yapacaklarını gösteriyorlar."

Xavi Hernandez'in Barcelona teknik direktörü olarak kaydettiği ilerlemeyle ilgili olarak Guardiola, eski öğrencisine övgüde bulundu.

"Koşulları bilmiyorum ama bence kesinlikle iyi bir iş çıkardı" dedi.

Ancak Kylian Mbappe'nin PSG'de kalma tercihi üzerine Guardiola konuşmaya pek hevesli değildi.

"Yorum yok" diye yanıtladı.

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