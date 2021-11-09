Manchester City forveti Raheem Sterling, son dönemde ilk 11'dekini yerini kaybetti ve adı Barcelona ile anılıyor.

Yazın iyi bir Euro 2020 geçiren İngiliz oyuncu, buna rağmen yeni sezonda bir türlü istikrarı sağlayamadı ve sadece altı maçta ilk 11'de forma giydi. Şimdi birtakım spekülasyonlar onunla birlikte geliyor.

Menajeri Pep Guardiola ise Barcelona'nın Sterling'e olan ilgisine ise ılımlı yaklaşıyor.

Ne söylendi?

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Vallés Golf Kulübü'nde bir yardım turnuvasına katılan İspanyol menajer, Raheem Sterling ve Barcelona spekülasyonları ile ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Zaten bilgim olsaydı da bunu size söylemezdim.

"Barcelona çekici olmaktan da öte çok çekici bir kulüp. Bu her zaman böyle oldu. Şehir, kulüp, tarih...

"Antrenörler, oyuncular için her zaman baştan çıkarıcı bir yerdir.

"Barcelona bir oyuncuya ilgi duyuyorsa iyisiyle kötüsüyle istediğini yapabilir."

Pep Guardiola, daha önce Sterling hakkında ne söyledi?

Tecrübeli menajer, Burnley maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında kendisine Sterling'in ilk 11'de oynama arzusu ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı vermişti:

"Kaç dakika oynayacakları konusunda kimseye garanti veremem, hepsi sahada konuşmak zorunda.

"Sadece Raheem değil, Mahrez ya da Cancelo, onlar da daha fazla oynamak istiyorlar. Mutlu olmalarını istiyorum. Kulüpte oldukları için mutlu olmalılar, değilse de bir karar vermeleri gerekiyor.

"Mutsuz futbolcular görmek istemiyorum, bu dünyanın sonu değil. Çok takım var, çok antrenör var, çok seçenek var. Kulübü arayın ve durumu çözün. Sadece Raheem'den bahsetmiyorum, genel olarak söylüyorum."

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