Manchester City Menajeri Guardiola, İlkay Gündoğan'ın transfer söylentilerini değerlendirdi: "Tüm büyük Twitter hesapları onun ayrılacağını söylüyor"

Pep Guardiola, sosyal medyada transfer söylentileri arasında İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalmasını istediğini söyledi.

İlkay Gündoğan'ın sözleşmesinin sona ermesinden bir yıl önce bu yaz ayrılmasına karar verdiğine dair haberler var.

Söylentiler bu hafta Gündoğan'ın Madrid'e gitmesiyle hızlandı, ancak yeni evlendiği eşi spekülasyonları "sahte haber" olarak reddetti.

Guardiola ne söyledi?

Guardiola, Alman futbolcunun seyahat etme iznine sahip olduğunu ve en az bir yıl daha kulüpte kalmasını umduğunu söyledi.

Guardiola gazetecilere verdiği demeçte, "Evleniyor, bunun için tebrikler" dedi. "Gitme izni vardı, onu tebrik ediyorum.

"Gelecek sezon onu burada istiyorum, burada olmama gibi bir niyeti yok. Şimdi evli, yeni bir deneyim isteyebilir. Tüm büyük Twitter hesapları onun ayrılacağını söylüyor ama ben bilmiyorum. Durum şu anda bu."

İlkay'ın sezonu

İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de 26 maçta forma giydi ve bunların 20'sinde 11 başladı.

2016'daki gelişinden bu yana 34 gol atan Gündoğan, Mesut Özil'i geçerek lig tarihinin en çok gol atan Alman oyuncusu oldu.

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