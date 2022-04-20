Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Atletico Madrid'e karşı oynanan maçın ardından Manchester City'nin sağlık personelinin oyuncularına 71 kez fizyoterapi tedavisi uyguladığını belirtti.

Estadio Wanda Metropolitano'daki yorucu maç, City oyuncularını etkiledi.

Guardiola, FA Cup yarı finalinde Liverpool'a yenildikleri maçın ardından bu durumu açıkladı.

Ne söylendi?

Guardiola, "Fizyoterapistimiz, Atletico Madrid ile Liverpool'a karşı yarı final arasındaki boşlukta tam 71 terapi yaptı." dedi.

"Tam rakam 71, doğru. Doktorlar bana geldi. Ama nasıl? Tek maç değil, Atletico ve Liverpool'a karşı üç 'finalden' sonra.

"Bana geldiler çünkü bu sayı normalden fazlaydı. Atletico maçından sonra otelde, otele geldiğimiz sabah, antrenmandan önce, antrenmandan sonra, maç günü.

"Ve sadece bir veya iki oyuncu değil."

Manchester City Menajeri, Liverpool'a karşı yarı final öncesi uygun bir antrenman için zaman olmadığını da sözlerine ekledi.

Guardiola, "Yarı finalden önce tek bir düzgün antrenman için zamanımız yoktu, sadece videolar izleyebildik" dedi.

"Cuma günü [City'nin antrenman yaptığı yer] Millwall'da, sahada altı masaj masası vardı, masaj yapıyorduk. Madrid'de oynamayan oyuncuları antrenman yaparken izliyorduk."

Dias'ın sakatlık durumu

Guardiola, Ruben Dias'ın sakatlıktan dönmesinin de yakın olduğunu söyledi.

"Sakatlıklar olabilir, ancak doktorlar bana altı ila sekiz hafta arasında söylediler" dedi.

"Şimdi yedinci haftasındayız. Çok antrenman yapıyor ve kendini çok daha iyi hissediyor."

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