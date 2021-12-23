Manchester City menajeri Guardiola, Ferran Torres'in yerine transfer yapacak mı?

Pep Guardiola, Barcelona'yla anlaşan Ferran Torres'in yerine transfer yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

GOAL Çarşamba günü, Manchester City ile Barcelona'nın Ferran Torres için 55 milyon euro bonservis bedeliyle el sıkıştığı bilgisine ulaşmıştı.

Barcelona, Ferran Torres için Manchester City ile anlaştı

Sezon başında santrafor transferi için Cristiano Ronaldo ve Harry Kane'i gündemine alan City, iki oyuncuyu da kadrosuna katamayınca sezona bu bölgeye takviye yapmadan girmeyi seçmişti.

Takımın gol yollarındaki etkili performansı, Guardiola'yı kadronun yeterli olduğuna ikna etmiş olacak ki, İspanyol çalıştırıcı Torres'ten gelen parayı transfere harcamayı düşünmüyor.

Ne söyledi?

Guardiola, Torres'in gidişiyle nasıl bir transfer politikası izleyecekleri sorusunu şöyle yanıtladı:

"Txiki Begiristain bana Torres'in Barcelona'ya transferiyle ilgili henüz resmi bir bilgi vermedi, o yüzden bir şey söyleyemem. Yapılan pazarlıklardan ve transferin bitmeye yakın olduğundan haberdarım, tüm bildiğim bu. Kulüp açıklama yaptığında konuşuruz, şimdi değil. Txiki'den bu konuda bir telefon ya da mesaj almadım."

Torres neden ayrılıyor?

21 yaşındaki oyuncu, City'ye 2020 yılında Valencia'dan büyük beklentilerle gelmişti.

İlk sezonunda 36 maçta 13 gol atan ve Premier Lig'de bir de hat-trick'e imza atan Torres, Camp Nou'dan gelen teklife hayır diyemedi.

Guardiola, Torres'in ayrılma talebiyle ilgili şunları söyledi:

"Oyuncularımın mutlu olmasını istiyorum. Mutlu değilseniz ayrılmalısınız. Biz, CEO ve başkanın ayrılmak isteyen futbolculara 'hayır' dediği kulüplerden değiliz."

"Kulüpler arasındaki pazarlık benim uzmanlık alanım değil. Kulüp gelen teklifi kabul etmezse kalmak zorundasınız. Oyuncuların bu yüzden menajerleri var, bu yüzden medya aracılığıyla pazarlık yapıyorlar. Anlaşmaları sağlamak için tüm silahlarını kullanıyorlar. Ama Ferran'da durum böyle değil."

"Bunu herkes için söylüyorum. Burada mutlu olmadığınız için gitmek istiyorsanız ve başka bir yerde daha mutlu olacağınızı düşünüyorsanız, gitmelisiniz. Kariyerler çok kısa ve bir gün sona erecek. Ayrılmak istiyorsa bu bende hayal kırıklığı yaratmaz. Onun adına mutlu olurum."

Deneyimli teknik adam eski kulübünün transferdeki cazibesine de değindi.

"Barcelona ve Real Madrid bir oyuncuyu istediğinde onlara hayır demek çok zordur. Onlar dünyanın en güçlü takımları."

"Torres İspanyol bir oyuncu ve Barcelona onu istiyor. Bana gelip ayrılmak istediğini söyledi, ben de ayrılabilirsin dedim. Txiki'yi aradım, menajeri anlaşmayı ayarladı. Duyduğuma göre transfer bitmek üzereymiş."

"Aklı başka yerde olan bir oyuncuyu ikna edemem. Diğer kulüpler bunun önemli olmadığını söylüyor, ama benim kişisel kararım bu yönde."

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