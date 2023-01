İspanyol menajerden büyük bir gelecek vadeden genç oyuncusuna övgü dolu sözler...

NE OLDU? Rico Lewis, City'nin Stamford Bridge'de hayati bir üç puan elde etmesine yardımcı olmak için Premier Lig karşılaşmasının devre arasında oyuna dahil edildi.

City, Chelsea karşısında ilk yarı boyunca hayal kırıklığına uğramıştı, ancak ikinci yarıda Lewis'in Kyle Walker'ın yerini alması ve Manuel Akanji'nin Joao Cancelo'nun yerine maça girmesi oyunlarını değiştirdi.

Guardiola, oyuncunun yeteneğine olan büyük inancını, onu Bayern Münih ve Almanya'nın efsane isimlerinden birisi olan Lahm'a benzeterek gösterdi.

BBC Sport'a konuşan Guardiola, "Rico daha iyi oynamamıza yardımcı oldu ve büyük yeteneklere sahip" dedi ve şunları ekledi:

"Oyunu daha iyi bir hale getiriyor. Yaptığı her hareket, girdiği her pozisyon her zaman daha iyi.

"Oyuna girdi ve Kevin'in de daha iyi oynamasını sağladı. Mahrez'in de performansını yükseltti.

"Bu yeteneğe sahip ve onu bulmak kolay değil. Yani o bizim küçük Philipp Lahm'ımız."

Türk futbolseverlerin unutamadığı efsane

Lahm denildiğinde, Türk futbolseverlerin aklına özellikle 2008'deki Avrupa Şampiyonası geliyor, çünkü efsane oyuncu maçın 90. dakikasında ağları havalandırarak Türkiye Milli Takımı'nın final umudunu bitirmişti.

Ve o dönemde Lahm, Türkiye'yi yıkan golü kaydederek çok iyi bir performans ortaya koymuştu.

Almanya, Euro 2008 yarı final mücadelesinde Türkiye'yi 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi olmuş, ancak kupayı İspanyollar kazanmıştı.

BÜYÜK RESİM: Lewis'in City üst düzey takımındaki konumu sezon boyunca önemli ölçüde arttı.

Altyapıdan yetişen oyuncu, Maviler'e karşı 45 dakika oynamadan önce Leeds ve Everton'a karşı da görev alarak şimdiye kadar altı Premier Lig maçına çıktı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Lewis, bundan sonraki süreçte Pep Guardiola'nın en büyük kozlarından birisi olabilir.

Çünkü onu benzettiği efsane futbolcu, bir zamanlar asla vazgeçemediği yıldızlarından birisiydi.