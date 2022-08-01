Pep Guardiola, Oleksandr Zinchenko'nun ayrılmasından sonra kadroya yeni bir sol bek katmak istiyor. Ancak İspanyol oyuncu ile ilgili görüşmeler durdu.

Manchester City, Brighton'ın Marc Cucurella'nın 50 milyon sterlin'lik (61 milyon dolar) değerinden ödün vermeyi reddetmesiyle alternatif sol bek seçeneklerine bakmaya hazır.

Premier Lig şampiyonu, Oleksandr Zinchenko'nun yaz başında 32 milyon sterlin'lik (39 milyon dolar) bir anlaşmayla Arsenal'e katılmasına izin verdikten sonra yeni bir sol bek istiyor.

City, Brighton'ın Cucurella için istediği fiyatı karşılamaya isteksiz ve şimdi Chelsea, 24 yaşındaki İspanyol için devrede.

İlgi nasıl ilerledi?

City, geçtiğimiz sezonlarda sol bekte Fabian Delph ve Zinchenko gibi orta saha karakterli oyuncuları ya da sağ ayaklı Joao Cancelo'yu oynattı. Benjamin Mendy'nin de forma giyemeyecek olmasının ardından Pep Guardiola yeni bir sol bek istedi.

Barcelona'nın La Masia akademisinde eğitim gören Cucurella, en büyük hedef olarak belirlendi ve oyuncunun Etihad Stadyumu'na taşınmayı tercih ettiği anlaşıldı. Ancak ilk teklif reddedildi.

Cucurella, City'nin ilgisi üzerine Brighton'ndan transfer talebinde bulundu ve hafta sonu takımının Espanyol ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yoktu. Ancak iki kulüp, bonservis bedeli noktasında çok farklı yerlerde.

City; daha önce Harry Maguire, Fred ve Alexis Sanchez de dahil olmak üzere birçok transferden benzer sebeplerden ötürü vazgeçmişti.

City'nin alternatifleri neler?

City'nin Stuttgart'tan Borna Sosa ve Wolves'tan Rayan Ait-Nouri de dahil olmak üzere bir dizi sol bek izlediği anlaşılırken, Portekiz'deki haberler, Maviler'i Benfica'dan Alex Grimaldo ile ilişkilendirdi.

Ancak Pep Guardiola, Community Shield öncesinde düzenlediği basın toplantısında yeni sezona yeni bir sol bek olmadan girebileceklerini söyledi.

City patronu, "Cucurella bir Brighton oyuncusu. Başka bir şey söyleyemem" dedi ve ekledi:

"Eğer mümkünse o bölgeyi güçlendireceğiz ama değilse, elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz.

"Joao Cancelo orada oynayabilir, Josh [Wilson-Esbrand] orada oynayabilir, Nathan [Ake] orada oynayabilir. İlk sezondan beri sahip olduğum kadrodan asla şikayet etmiyorum.

"Bu her zaman kulübün yararına, benim için değil. Kulübü destekliyorum."

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