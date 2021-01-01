Manchester City, Manchester United yenilgisinin acısını Southampton'dan çıkardı

Hafta sonunda Manchester United'a yenilen Manchester City, Southampton karşısında farklı kazanarak derbi öncesindeki formuna geri döndü.

Premier Lig'in hafta içi maçında Manchester City, Southampton'u konuk etti. Hafta sonunda ezeli rakibi Manchester United'a yenilerek 21 maçlık galibiyet serisini sonlandıran lider, rakibini farklı yendi: 5-2.

Manchester City - Southampton maçında golleri kimler attı?

Manchester City 15. dakikada Kevin de Bruyne ile öne geçti. Southampton 25. dakikada penaltı kazandı, vuruşu gole çeviren James Ward-Prowse skora denge getirdi. Fakat ev sahibi ilk yarının sonuna iki gol sığdırdı. 40. dakikada Riyad Mahrez fileleri havalandırdı, 45'te İlkay 2021'deki 10. golünü kaydetti.

55'te Riyad Mahrez kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. Southampton, bir dakika sonra Che Adams ile maça tutunmaya çalışsa da perdeyi açan De Bruyne, 59'da perdeyi kapattı.

Manchester City - Southampton maçının kırılma anı

Southampton, hücumda beklenenin üstünde bir performans sergiledi. Hatta Leicester City'den sonra bu sezon Manchester City'e iki gol birden atmayı başaran ikinci takım oldu. Skoru 1-1'e getirdikten sonra çok daha umutlu bir oyun sergilediler. Fakat 40. dakikada Mahrez'in yarattığı sihir, tüm umutları yerle bir etti.

Manchester City - Southampton maçının oyuncusu

Mahrez ve De Bruyne ikişer gol atmış olabilir. Skor tabelasında Philip Foden'ın ismi gözükmeyebilir. Fakat genç oyuncu, çoğu golde pay sahibiydi. Son iki golde asistler ondan geldi. Maç boyunca akışkan City hücumlarının merkezindeydi.

Manchester City - Southampton maçının istatistiği: 14

Southampton, son iki Manchester ziyaretinde kalesinde toplam 14 gol gördü.

İki takım kaç puanda?

Manchester City, 68 puana yükseldi ve Manchester United ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Southampton ise 33 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

Manchester City, hafta sonunda Fulham deplasmanına gidecek. Southampton ise Brighton'ı konuk edecek.