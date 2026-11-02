Manchester City mali ihlaller nedeniyle küme düşme tehdidiyle karşı karşıyayken Erling Haaland’ın geleceğine ilişkin tutumunu babası Alfie açıkladı

Babası Alfie'ye göre Erling Haaland, Manchester City'ye tamamen bağlı ve kulübün hukuki mücadeleleri etrafındaki tartışmalara kulak asmıyor. Norveçli süper yıldızın, Etihad ekibi aleyhine verilen dönüm noktası niteliğindeki kararın ardından ağır yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalmasına rağmen sakinliğini koruduğu bildiriliyor.

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City'nin suçlu bulunması ve yaklaşan yaptırımlar

Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'yi mali konulardaki 115 suçlamanın 114'ünden suçlu buldu. Kararda, son Premier League şampiyonunun 2009'dan 2018'e uzanan dokuz yıllık dönemde 830 milyon sterlini aşan finansmanı gizlemek için “göstermelik” sözleşmeler kullandığı sonucuna varıldı.

City, suçlamaları sürekli reddetti ve şu anda temyiz başvurusunun sonucunu bekliyor. Ancak gündeme bomba gibi düşen karar, Etihad Stadyumu üzerinde kara bulutlar oluşturdu. Küme düşme gibi ağır cezalar artık gerçek bir ihtimal.

Alfie Haaland, golcünün sakin ve odaklanmış yaklaşımını anlattı

Saha dışındaki çalkantıya rağmen Haaland, hukuki tartışmalardan tamamen uzak duruyor. ViaPlay'e konuşan babası Alfie, kulüp savunmasını hazırlarken forvetin neler düşündüğünü anlattı: “Erling, olabildiğince çok futbol oynamayı düşünüyor ve buna odaklanıyor. Bence bu konuyu biraz daha fazla düşünenler, saha dışında kalan bizleriz.”

Resmî karardan önce uzun süredir devam eden spekülasyonlara da değinen Alfie, şunları ekledi: “Bu konu epey zamandır gündemdeydi, değil mi? Sonunda kulüp olarak City'nin karşı çıkabileceği somut bir şey ortaya çıktı. Elbette bunlar ciddi suçlamalar, ancak şimdi görüşülmeyi bekleyen bir temyiz başvurusu var. Bu yüzden bence sakinliğimizi koruyup sonucun ne olacağını beklemeliyiz.”

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Kulübün şu anda kamuoyu önünde kendini savunmasının zorluğuna da dikkat çekti: “Medyada yer alanlardan fazlası yok. Orada çok fazla şey yazılıyor ve bana göre bunlar oldukça tek taraflı, değil mi? Çünkü devam eden bir temyiz süreci varken Manchester City'nin şu anda çıkıp kendini savunması zor.”

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Mevcut kadroya ceza vermek adil olur mu?

İhlallerin mevcut kadro kurulmadan çok önce gerçekleşmiş olması, ağır yaptırım ihtimali karşısında adalet tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Bugünkü oyuncuların cezalandırılmasının haksızlık olup olmayacağı sorulduğunda Alfie buna katıldı: “Evet, bir bakıma, yıllar önce yapılmış bir şey yüzünden potansiyel olarak ceza çekmek zorunda kalmanın haksızlık olduğunu hissedebilirsiniz… Evet, bence öyle.”

Yoğun incelemeye rağmen soyunma odasının gösterdiği direnci de övdü: “Umarız adil bir şekilde dinlenirler. Sonunda masum olduklarını kanıtlayıp kanıtlayamayacaklarını göreceğiz. Şimdilik bekleyip görmemiz gerekiyor. Bunca suçlamayla karşı karşıya kaldıkları için bu süreçte dimdik ayakta kalmayı fazlasıyla iyi başardıklarını düşünüyorum. Oyuncu grubunun bunu çok iyi karşıladığını hissediyorum.”

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Temyiz sonucunu beklerken yeniden form tutma hedefi

City'nin hukuk ekibi şimdilik temyiz sürecinde suçlamalara karşı mücadeleye odaklanacak. Kadronun ise dikkatini yeniden sahaya çevirmesi gerekiyor. Alfie'nin de belirttiği gibi, ligdeki form düşüşünün ardından oyuncular saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurları futboldan ayrı tutmaya devam etmeli.

Alfie sözlerini şöyle tamamladı: “Bunların epey yıl önce yaşandığı iddia edilen şeyler olduğunu da hatırlamalıyız. Bugünkü oyuncuların bununla hiçbir ilgisi yoktu. Bu yüzden iyi oynadılar. Son maçlarını kaybettiler, dolayısıyla yeniden kazanmaya başlamanın zamanı geldi.”

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City son dönemde gerçekten de tökezledi ve Premier League'de Aston Villa ile Brighton'a karşı üst üste yenilgiler aldı. Enzo Maresca'nın öğrencileri şimdi Nottingham Forest'a karşı lig mücadelesine dönmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig karşısında toparlanmayı hedefleyecek.