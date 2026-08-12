Manchester City, yıllar geçse de uluslararası üst düzey futbolun değişmez ekiplerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak Skyblues'un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Organizasyona göre farklı yayın hakları devreye giriyor ve bununla birlikte farklı yayıncılar öne çıkıyor.

City için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City yayın bilgileri: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Getty Images

Manchester City'nin Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları: TV ve canlı yayın bilgileri

Premier League'in yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'da bulunuyor. Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayımlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını şeklinde. Manchester City'nin karşılaşmalarını WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden canlı yayında da takip edebilirsiniz.

Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ile Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki muhtemel maçları ve alt lig takımlarıyla oynayacağı karşılaşmalar da canlı olarak Sky'da yayınlanacak.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise Almanya'da yalnızca DAZN üzerinden izlenebiliyor. Dijital yayın platformu hakları birkaç yıllığına güvence altına aldı ve ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

Getty Images

Champions League'de yayınlar birden fazla platforma dağılıyor. Manchester City'nin maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı gününün bir top maçı yalnızca Amazon Prime Video'da izlenebiliyor.

Ayrıca 2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir değişim de kapıda: Yeni dijital yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Champions League yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni hak paketiyle ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Manchester City finale yükselirse, bu karşılaşma da her zamanki gibi şifresiz yayında ekrana gelecek. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Manchester City yayın bilgileri: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues'un seçili maçlarını, örneğin Şampiyonlar Ligi'nde, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar yaklaşık olarak santradan bir saat önce listelenmiş olacaktır.

Manchester City TV rehberi: Kulübün kısa profili