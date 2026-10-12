Manchester City, yıldan yıla uluslararası futbolun zirvesindeki yerini koruyor. Ancak Skyblues'un bütün maçlarını takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli değil. Yayın hakları turnuvaya göre değişiyor; dolayısıyla maçlar farklı platformlarda gösteriliyor.

City'nin maçlarını hangi yayıncıların gösterdiğini aşağıdaki özetten öğrenebilirsiniz.

Manchester City maçlarının yayını hakkında tüm bilgiler: Skyblues'un maçları TV'de ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor?

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Manchester City'nin Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları TV'de ve internet üzerinden nerede yayınlanıyor?

Premier League'in Almanya'daki yayın hakları hâlâ Sky'da. Ücretli TV kanalı, tüm maçları tek maç veya dönüşümlü yayın seçeneğiyle canlı gösteriyor. Manchester City'nin maçlarını WOW veya Sky Go uygulaması üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki olası maçları ve alt liglerden takımlarla karşılaşmaları da Sky'da canlı yayınlanacak.

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Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN'da izlenebiliyor. Yayın haklarını birkaç yıllığına alan platform, ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

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Champions League yayınları ise birden fazla platforma dağılıyor. Manchester City maçlarının büyük bölümü DAZN'da canlı yayınlanıyor. Ancak her maç haftasında salı gününün bir önemli maçı yalnızca Amazon Prime Video'da gösteriliyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın haklarında daha büyük bir değişiklik olacak: Yeni yayın platformu Paramount+, Champions League yayınlarına katılarak hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketinin tüm ayrıntıları burada.

Manchester City finale kalırsa final, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda maç için ilk adres ZDF olacak.

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Manchester City maçlarının yayını hakkında tüm bilgiler: Skyblues'un maçları TV'de ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bizi de takip edebilirsiniz. Skyblues'un seçili maçlarını, örneğin Champions League karşılaşmalarını, baştan sona canlı anlatımla aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli; canlı anlatım bağlantıları başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce listelenecek.

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