Manchester City, Liverpool'u geçebilmek için 100 milyon harcayacak

Premier Lig'de en ciddi rakibi Liverpool'un dokuz puan arkasında bulunan Manchester City, güçlü rakibini geçebilmek için kesenin ağzını açacak.

Premier Lig'in 12.haftasında 'a 3-1 mağlup olarak güçlü rakibinin 9 puan arkasına düşen , transfer döneminde kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'ın haberine göre Guardiola'nın elindeki kadroyu güçlendirmeye kararlı olan Manchester City yönetimi, yeni transferler için 120 milyon euro'ya yakın bir bütçe ayırmayı planlıyor.

İngiliz ekibi ilk olarak geçtiğimiz yaz takımdan ayrılan Vincent Kompany'nin yerini doldurmak isterken sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan David Silva yerine de transfer yapılması bekleniyor. Ayrıca zaman zaman Guardiola ile sorunlar yaşayan ve City ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Aguero yerine de transfer yapılması gündemde.

2019-20 sezonuna arka arkaya üçüncü Premier Lig şampiyonluğu için başlayan Manchester City, 12 hafta sonunda topladığı 25 puanla Liverpool, ve 'nin gerisinde kaldı.