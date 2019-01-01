Manchester City, Liverpool'u geçebilmek için 100 milyon harcayacak
Premier Lig'in 12.haftasında Liverpool'a 3-1 mağlup olarak güçlü rakibinin 9 puan arkasına düşen Manchester City, transfer döneminde kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
Daily Mail'ın haberine göre Guardiola'nın elindeki kadroyu güçlendirmeye kararlı olan Manchester City yönetimi, yeni transferler için 120 milyon euro'ya yakın bir bütçe ayırmayı planlıyor.
İngiliz ekibi ilk olarak geçtiğimiz yaz takımdan ayrılan Vincent Kompany'nin yerini doldurmak isterken sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan David Silva yerine de transfer yapılması bekleniyor. Ayrıca zaman zaman Guardiola ile sorunlar yaşayan ve City ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Aguero yerine de transfer yapılması gündemde.
2019-20 sezonuna arka arkaya üçüncü Premier Lig şampiyonluğu için başlayan Manchester City, 12 hafta sonunda topladığı 25 puanla Liverpool, Leicester City ve Chelsea'nin gerisinde kaldı.