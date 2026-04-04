Manchester City, Liverpool'u felaketlerle dolu sezonun anılarına geri götürüyor

Liverpool bu sezon benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya ve takımın her alanda sergilediği sönük performans göz önüne alındığında, bugün Manchester City karşısında oynadığı maç da bu durumun bir parçası oldu.

Liverpool, Wembley Stadyumu'nda oynanan FA Cup çeyrek finalinde City'ye 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı.

Opta istatistiklerine göre, Reds bu sezon tüm turnuvalarda 15. yenilgisini aldı.

Ağ, bunun "2014-2015 sezonundan bu yana tek bir sezonda en fazla mağlubiyet" olduğunu vurguladı. O dönemde Reds, Brendan Rodgers yönetiminde 18 mağlubiyet almıştı. Ağ, Reds'in durumunu "felaket" olarak nitelendirdi.

Bu yeni mağlubiyet, Reds'in bu sezonki kötü durumunu daha da kötüleştiriyor. Takım, Lig Kupası'ndan elendikten sonra tüm yerel turnuvalardan da elenmiş durumda ve şu anda 49 puanla Premier Lig'de beşinci sırada yer alıyor.

Liverpool'a bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi kaldı ve takım, çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İki takım, önümüzdeki Çarşamba günü Parc des Princes'te ilk maçı oynayacak, ardından bir sonraki Salı günü (14 Nisan) tekrar karşı karşıya gelecek.

Bu ağır yenilgi, teknik direktör Arne Slot'un geleceği hakkındaki belirsizliği artırdı. Bazı haberlere göre Liverpool yönetimi onu kovmaya kararlı, İspanyol Xabi Alonso ise onun yerine geçecek en güçlü aday olarak gösteriliyor.