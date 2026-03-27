Manchester City - Liverpool maçına bilet nasıl alınır: FA Cup bilet fiyatları, maç programı, başlama saati ve daha fazlası

Manchester City, 4 Nisan Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Liverpool'u ağırlayacak ve iki takım, FA Cup Çeyrek Finalleri'nde Wembley'de yer almak için karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da önceki turda sırasıyla Newcastle ve Wolves'u 3-1 mağlup ederek bu maça iyi bir formda giriyor.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere Manchester City - Liverpool maçı hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Manchester City - Liverpool FA Cup maçı ne zaman başlıyor?

FA Kupası - FA Cup Etihad Stadium

Manchester City - Liverpool FA Cup biletleri nasıl satın alınır?

Biletleri doğrudan kulüplerin resmi sitelerinden satın almak, genellikle FA Cup biletlerini edinmenin en güvenli yöntemi olarak kabul edilir.

FA Cup biletleri, takımın sezonluk bilet fiyatına otomatik olarak dahil edilmez, ancak sezonluk bilet sahiplerine (ve kulüp üyelerine) genellikle koltuklarını satın almak için öncelikli erişim süreleri verilir.

Taraftarlar, FA Cup biletlerini resmi kanallardan satın almanın yanı sıra, maç için son dakika bileti arıyorlarsa StubHub gibi ikincil piyasalardan da bilet alabilirler.

İkincil sitelerdeki fiyatlar, talebe göre dalgalanma gösterebilir. Satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz sitenin kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.

Manchester City - Liverpool FA Cup: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City - Liverpool Form Durumu

Manchester City - Liverpool: Son Karşılaşma Sonuçları

Manchester City - Liverpool maçından ne beklemeli?

Bu kritik karşılaşma, City'nin 22 Mart'ta oynanan Carabao Kupası finalinde Arsenal'i mağlup ederek sezonun ilk büyük ulusal kupasını kazandığı son başarısının ardından gerçekleşiyor.

Premier League'de City, 8 Şubat 2026'da Anfield'da Liverpool'a karşı 2-1'lik bir geri dönüş galibiyeti elde ederek Arsenal ile şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Bu sonuç, 9 Kasım 2025'te Etihad'da oynanan rövanş maçında Pep Guardiola'nın takımının 3-0'lık ezici galibiyetinin ardından geldi.

Liverpool, Premier Lig'de beşinci sırada yer alıyor ve bu sezon kupa kazanmanın ana yolu olarak FA Cup'ı hedefliyor.

Konuk takımın kilit oyuncuları arasında Mohamed Salah ve Dominik Szoboszlai yer alıyor, ancak bu sezon önceki iki karşılaşmada da gol atan City'nin Erling Haaland'ı ile başa çıkmak zorundalar.

Guardiola'nın saha kenarı cezasından dolayı City'nin yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders'in takımı yönetecek olması, maça taktiksel bir ilgi katıyor.

