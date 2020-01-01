Manchester City, Lionel Messi'nin transfer olasılığını yakından izliyor

Barça'yla arasının bozulduğu iddia edilen Messi'nin kulüpten ayrılma olasılığı Manchester City'yi heyecanlandırdı.

Katalanların en değerli varlığı kulüpten ayrılabilir.

ESPN' de yer alan habere göre; 'nin sportif direktörü Eric Abidal ile yaşadığı tartışmanın ardından 'nin şok bir transfer umuduyla gelişmeleri yakından izlediği bildirildi.

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Haberde Arjantinli yıldızın Barça ile 2021 yılına kadar olan sözleşmesinde sezon sonunda ücretsiz olarak ayrılmasına izin verecek bir madde olabileceği belirtildi.

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City, Messi'nin Barça'dan ayrılmaya karar vermesi hâlinde Guardiola da dahil olmak üzere kulüp hiyerarşisinin Katalan ekibiyle olan güçlü ilişkileri nedeniyle bu transferde favori olacağına inanıyor.

Ayrıca City, Messi'nin yılda 50 milyon euro'yu aşan maaşını karşılayabilecek nadir kulüplerden biri olarak görülüyor.