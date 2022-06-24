Premier Lig şampiyonu, Erling Haaland'ın ardından yaz döneminin ikinci hamlesini yaptı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Manchester City, Kalvin Phillips'in transferi için Leeds United ile anlaştı.

City, İngiltere milli takımının da formasını giyen Phillips için 42 milyon sterlin ödeyecek. Bu miktar bonuslarla birlikte 45 milyon sterlin'e çıkabilecek.

City genç orta saha oyuncusu Darko Gyabi'yi ise 5 milyon sterlin'e Leeds'e sattı.

Phillips transferi ne zaman resmiyet kazanacak?

Leeds altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola'nın ilgisi ortaya çıktığından bu yana Etihad'da sahaya çıkmak için sabırsızlanıyordu.

Şu anda tatilde olan Phillips Temmuz ayı başında İngiltere'ye dönecek. Resmi açıklamanın bu tarihlerde yapılması bekleniyor.

Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı 51 milyon sterlin'e transfer eden City, böylece kadroya ikinci takviyeyi yapmış olacak.

Phillips, City'ye ne katabilir?

Sözleşmesi sona eren Fernandinho'nun kulüpten ayrılmasıyla birlikte City'nin yöneldiği ilk isim Phillips oldu.

Guardiola'nın yakın arkadaşı Marcelo Bielsa'nın himayesinde ön liberodaki performansıyla çıkış yapan Phillips, İngiltere milli takımının da değişilmez isimleri araına girdi.

City'de bu pozisyonda ilk tercih olan Rodri'nin takımla sözleşme yenilemesi bekleniyor. Kadro derinliğini arttıracak olan Phillips ilk 11 için de Rodri'yle rekabete girecek.

Leeds cephesinde durum ne?

Geçen sezon ligde kalmayı son maçta garantileyen Leeds, ilk transferini Bayern Münih'ten Marc Roca'yı alarak yaptı.

Leeds'in kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tek yıldız Phillips değil. Raphinha'nın adı Tottenham ve Arsenal ile anılıyor.

City'den alınan ve forvet arkasında görev yapan Gyabi ise heyecan verici bir potansiyele sahip. Genç yetenek U18 seviyesinde İngiltere formasını iki kez giydi.

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