Ünlü halkla ilişkiler ve pazarlama uzmanı Mark Borkowski, Manchester City'nin oyunu çamura saplamasının ardından yıldız oyuncu Harry Kane'in İngiliz futbolunun itibarının tek kurtarıcısı olabileceğini belirtti.

Uzmanın açıklamaları, Kane'in ödülü kazandığı Ballon d'Or töreninin ardından geldi. Kane, eşine, ailesine ve birlikte çalıştığı uzun bir teknik direktör listesini isim isim sayarak teşekkür ederken, ayağa kalkıp coşkulu bir alkış aldı.

Kane'in başarısı, İngiliz futbolu açısından son derece kritik bir zamanlamada geliyor. Zira Manchester City'nin, dokuz sezon boyunca Premier Lig mali kurallarının ciddi ihlaline ilişkin tüm suçlamalardan mahkûm edilmesinin ardından oyunun itibarı zedelenmiş durumda.

Borkowski, Kane'in zedelenen imajı onarmada bir devlet adamı rolünü oynayacak niteliklere sahip olduğu görüşünde. İngiliz "The Sun" gazetesine şöyle konuştu: "Kabul edelim ki, İngiliz futbolu şu anda itibar açısından çok kötü bir durumda ve Premier Lig'in Manchester City konusunda ne yapacağından bağımsız olarak, bu ülkedeki futbolun itibarının kurtarıcısı Harry Kane olabilir."

Şunları ekledi: "Sanırım kendisi gerçekten bir devlet adamı gibi hissediyor ve futbolcuların içine düştüğü tüm o klişe rollerden daha büyük bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. Kariyerinde belki iki ya da üç turnuvası daha kaldı; hedefi İngiltere'ye Dünya Kupası'nı getirmek olacak, bu da ona çok para kazandıracak ve uzun ömürlü bir miras yaratacak."

Uzman, İngiltere'nin hâlâ 1966'nın kahramanlarından ve Jules Rimet Kupası'nın kazanılmasından bu yana İngiliz futbolunun elçisi rolünü oynayan Sir Geoff Hurst'ten söz ettiğini belirterek şunları vurguladı: "Harry Kane, değerleri ve kişiliği sayesinde İngiltere'nin elçisi rolünü oynayabilir ve David Beckham'ın kendisinden bile daha büyük bir miras bırakabilir."



