Manchester City, Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekle suçlanırken, Paul Pogba eski rakibine iğneleyici bir eleştiri yöneltmekten kendini alamadı.

Formula 1 Singapur Grand Prix'si de dahil olmak üzere sponsorlarıyla düzenlenen etkinliklere katılmak için Singapur'da bulunan Fransız orta saha oyuncusuna, City'ye yöneltilen suçlamalar (115 suçlama) hakkında soru yöneltildi. Eski Manchester United oyuncusu, Premier Lig şampiyonluklarının geri alınabileceğine gönderme yaparak sert bir alaycılıkla yanıt verdi.

"Foot Mercato" sitesine göre şaka yollu şöyle konuştu: "Açıkçası söyleyecek bir şeyim yok. Sadece bunun Premier Lig'i etkilememesini ve iki şampiyonluğu geri alabilmemizi diliyorum."

Bu açıklama, Manchester United'ın sezonu, şu anda olası mali ihlallere ilişkin geniş çaplı bir soruşturmaya tabi tutulan Manchester komşusunun arkasında tamamladığı sezonlara doğrudan atıfta bulunuyor.

Paul Pogba özellikle, Manchester United'ın Premier Lig'de Manchester City'nin arkasında ikinci olarak bitirdiği 2017-2018 ve 2020-2021 sezonlarına işaret etti.

Bu iki sezonda Manchester United forması giyen bir oyuncu olarak, City'nin şampiyonlukları elinden alınıp ikinci sıradaki takıma verilirse, 2018 Dünya Kupası şampiyonunun kupa dolabına teorik olarak yeni kupaların eklenmesi mümkün olabilir.

Bununla birlikte, bu olasılık yalnızca bir varsayım olarak kalıyor; zira olası cezalar ve bunların sportif yansımaları, süreç boyunca alınacak kararlara bağlı.