Manchester City kulübünü sarsan depremin yankıları Etihad Stadyumu'nun duvarlarıyla sınırlı kalmadı; etkisini İngiltere Milli Takımı kampında da güçlü bir şekilde hissettirerek, kritik bir sınavdan günler önce oyuncular arasındaki başlıca tartışma konusu hâline geldi.

İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Alman Thomas Tuchel, Manchester City'nin ciddi mali ihlaller nedeniyle suçlu bulunmasının, "Üç Aslanlar"ın kampında Hırvatistan ile UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde gündemin baş konusu olduğunu açıkladı.

Bağımsız bir soruşturma komitesi, City'yi Premier Lig'in Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmekle ilgili tüm suçlamalarda suçlu bularak şok bir karar vermişti. Bu suçlamalar 2009-2010'dan 2017-2018'e kadar dokuz tam sezonu kapsıyordu; ayrıca soruşturma mercileriyle iş birliği yapmamakla ilgili dört suçlamadan üçünde de suçlu bulundu.

Soruşturma yılları boyunca tüm suçlamaları reddetmekte ısrar eden kulüp, puan silinmesine ya da küme düşmeye kadar varabilecek cezalardan kaçınmak amacıyla kararı bozdurma girişiminde bulunarak geçtiğimiz cuma günü resmen temyize gittiğini açıklamış olsa da, milli takımın içindeki hava giderek gerginleşti.

Bu kriz hassas bir dönemde geldi; zira İngiltere Milli Takımı kadrosunda, başta orta saha oyuncusu Elliot Anderson ve defans oyuncusu Marc Guéhi olmak üzere, bir dizi City oyuncusu bulunuyor. Öte yandan sol bek Nico O'Reilly, sakatlık nedeniyle kampı terk edip kulübüne dönmek zorunda kaldı.

Tuchel, oyuncuların kararı tartışıp tartışmadığına dair gazetecilerin sorularına yanıt verirken, bugün cuma günü "Reuters"a göre şunları söyledi: "Sanırım öyle. Maçlar arasında biraz dinlenme fırsatı bulduk ve bu önemli bir konu. Herkes bundan konuşuyor, dolayısıyla başka bir görüşe gerek yok. O görüş benim olmadığım için mutluyum; bu konudaki sınırlı bilgime kimsenin ihtiyacı yok."

Alman teknik direktör şunları ekledi: "Elbette oyuncular bundan konuşuyor, City oyuncuları konuşuyor, biz de onlarla konuşuyoruz, ama yalnızca kısa bir süre için; yarınki maça hazırlar. Ama tabii ki bu, takım içinde önemli bir konu."

Tuchel, en hassas soruyu yanıtlamakta da tereddüt etmedi: Kulübün Premier Lig'den küme düşmesine karar verilmesi hâlinde Manchester City oyuncularını kadroya çağırmaya devam edecek mi?

Kararlı bir üslupla şöyle yanıt verdi: "Her zaman bir ihtimal vardır. Kamp için, karşılaşma için ve turnuva için her zaman en iyi kadroyu seçmeye çalışacağım. Bu arada, sırf ülkelerinin birinci ligi'nde oynamıyorlar diye onları asla kadro dışı bırakmam; her durumu ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekir."

Sportif açıdan İngiltere Milli Takımı, maça üçüncü grupta iki maçta üç puanla ikinci sırada girecek. Takım, Wembley'de İspanya'ya karşı heyecanlı bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup olmuş, ardından geçtiğimiz salı günü Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek ikna edici bir galibiyet almıştı.

"Üç Aslanlar", sahil kenti Rijeka'da Hırvatistan'a konuk olacak. Maç, Hırvatistan taraftarlarının Mart 2025'teki UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında Fransa'ya karşı karıştığı olaylar nedeniyle ceza olarak kapalı kapılar ardında ve seyircisiz oynanacak.

Tuchel, açıklamalarını takımın fiziksel durumuna dair bir değiniyle noktaladı: "Maçlar arasında üç gün dinlenme fırsatı bulunması bizim için büyük fark yarattı; bu, Anderson ve Gordon gibi yüksek performanslı oyuncuların bakımını yapabilmemizi sağladı."

Şunları vurguladı: "Bugün O'Reilly dışında tüm oyuncular antrenmanlara katıldı. O'Reilly, tedavi görmek için kampı terk etmek ve mümkün olan en kısa sürede ayrılmak zorunda kaldı. Ağrısı şiddetliydi ve maça katılamadı. Diğer tüm oyuncular ise bugün antrenmanlara başladı ve yüksek bir seviyede tamamladı."







