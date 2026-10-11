Liverpool'un bugün Anfield'da Manchester City karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi, "BBC Sport" kanalına göre Premier Lig'in başlangıcından bu yana Liverpool'un kendi sahasındaki en ağır yenilgileri listesine girdi; zira Liverpool bu turnuvada kendi sahasında daha önce hiç 3 goldan fazla farkla yenilmemişti.

Listenin başında 1-4'lük iki yenilgi yer alıyor: İlki 2005 yılında Chelsea karşısında, ikincisi ise 2021'de Manchester City karşısında. Bunların ardından 0-3'lük 3 yenilgi geliyor: 2015'te West Ham, 2025'te Nottingham Forest ve bugün Manchester City karşısında.

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City'nin ilk golünü 65. dakikada Erling Haaland kaydetti, ardından 68. dakikada Belçikalı Jeremy Doku ikinci golü ekledi; 78. dakikada ise Fransız Rayan Cherki üçlüğü tamamladı.

Üç gol, Liverpool'un orta saha oyuncusu Hollandalı Ryan Gravenberch'in 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasının ardından yalnızca 13 dakika içinde geldi.

Bu zaferle City, Premier Lig'in zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı ve 6 maçta 18 puanla tam not aldı. Liverpool ise 9 puanda kalarak dokuzuncu sırada yer aldı.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk tur müsabakaları kapsamında önümüzdeki çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda konuk edeceği Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bugünkü maç, bağımsız bir komisyonun City'yi 9 yıl boyunca Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından kulübün oynadığı ilk maçtı; kulüp bu karara itiraz etmişti.







