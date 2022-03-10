Manchester City'nin Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalarak, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada 73. dakikada oyuna giren İngiliz kaleci Scott Carson, 17 yıl sonra Devler Ligi'nde boy gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk ve düne kadar son maçına 5 Nisan 2005'te Liverpool formasıyla Juventus'a karşı çıkan Carson bir dönem Bursaspor'da da oynamıştı.

Manchester City'nin kaleci rotasyonunda Brezilyalı Ederson ve ABD'li Zack Steffen'in ardından üçüncü sırada yer alan 36 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon bir lig maçında görev yapmıştı. 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Bursaspor için ter döken Carson yeşil-beyazlı takımda iki sezonda 77 maçta görev yapmıştı.

Guardiola memnun

Maçın ardından yaptığı açıklamada Carson'ın oynamayı hak ettiği için süre aldığını belirten Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, deneyimli kalecinin varlığıyla hem Ederson'u hem de Steffen'i rahatlattığını söyledi.

Daha önce Leeds United, Sheffield Wednesday, Charlton Athletic, West Bromwich Albion ve Derby County forması da giyen Carson, İngiltere A Milli Takımı'nda ise üç kez şans buldu.

İngiltere Milli Takımı'nın Euro 2008 Elemeleri'nde Hırvatistan'a 3-2 yenildiği karşılaşmada ülkesinin kalesini koruyan Carson, Niko Kranjcar, Ivica Olic ve Mladen Petric'in gollerine engel olamamıştı. Bursaspor'a 26 yaşında transfer olan Carson, şimdilerde Kasımpaşa forması giyen Harun Tekin'in önünde birinci kaleci olarak görev yapmıştı.

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