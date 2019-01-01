Manchester City, Joao Felix ve Jovic ile ilgileniyor

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City, Benfica'nın genç yıldızı Joao Felix'i transfer etmek için düğmeye bastı.

Joao Felix'i Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin de istediği, City'nin elini çabuk tutarak transferi bitirmek istediği aktarıldı.

Bu sezon 'da genelde forvet arkasında görev yapan 19 yaşındaki Joao Felix, 38 resmi maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

City'nin sportif direktörü Txiki Begiristain'in geçen hafta Lizbon'a giderek Benfica-Frankfurt maçında bu futbolcuyu izlediği bildirildi.

Joao Felix o maçta hat-trick yaparak Benfica taraftarlarını mest etmişti.

Joao Felix'i başta ve olmak üzere diğer kulüplerin de izlediği ifade edildi.

Futbolcunun sözleşmesinde 120 milyon euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Ancak hiçbir kulüp henüz bu bedeli ödemeye yanaşmıyor.

Begiristain'in futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile görüşme gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında...

Juventus'un da Joao Felix için 80 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak Benfica'nın 120 milyon euro'da ısrar ettiği konuşuluyor.

Öte yandan City'nin ayrıca Frankfurt'un golcüsü Luka Jovic için de devrede olduğu öğrenildi.