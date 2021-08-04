Manchester City, Jack Grealish transferini rekor bonservisle bitirdi!

Jack Grealish’i kısa süre içinde açıklamaya hazırlanan Manchester City, Premier Lig’in transfer rekorunu eline geçirecek.

Goal’ün edindiği bilgilere göre; Manchester City, Jack Grealish için Aston Villa’yla 100 milyon sterlin (117 milyon euro) karşılığında anlaşma sağladı. Grealish, City ile beş yıllık sözleşme imzalayacak.

Premier Lig’in son şampiyonu, İngiltere milli takımının da formasını giyen Grealish için Aston Villa’ya Temmuz ayı sonunda bir teklif götürmüştü.

Transfer henüz netlik kazanmasa da, Grealish’in Cumartesi günü Manchester City ile Leicester City arasında oynayacak Community Shield maçına yetişmesi bekleniyor.

Guardiola istedi

Geçmişte verdiği röportajlarda Grealish’i “sıradışı bir oyuncu” olarak tanımlayan Pep Guardiola, böylece İngiliz futbolunun yükselen yıldızlarından birini kadrosuna katmış olacak.

Grealish, Manchester City’nin transfer listesinde Tottenham’ın golcüsü Harry Kane ile zirveyi paylaşıyordu.

25 yaşındaki oyuncu, Euro 2020’de sergilediği performansla oyunun kaderine nasıl etki edebileceğini gözler önüne sermişti. Çek Cumhuriyeti karşısında galibiyet golünün asistini yapan Grealish, Almanya maçında ise oyuna sonradan girip Harry Kane’e bir gol pası vermişti.

Foden ile buluşacak

Altı yaşından bu yana Aston Villa forması giyen Grealish’i duygusal ve zorlu bir ayrılık bekliyor. Ancak City formasıyla Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde zirveye oynamak birçok oyuncu için geri çevrilemeyecek bir fırsat.

Kevin De Bruyne’ye olan hayranlığını gizlemeyen Grealish, aynı zamanda milli takımda çok sıkı bir dostluk kurduğu Phil Foden ile takım arkadaşı olacak.

Rekor bonservis

City’nin kasasından çıkacak 100 milyon sterlin (117 milyon euro), İngiliz futbolunda yeni bir zirveyi temsil ediyor. Ada’da bir önceki transfer rekoru, 2016’da Paul Pogba için Juventus’a 89 milyon sterlin (104 milyon euro) ödeyen Manchester United’a aitti.

Manchester City böylece kulüp tarihinin en pahalı transferine de imza atmış olacak. Geçen sezon Benfica’dan alınan Ruben Dias, 62 milyon sterlin (73 milyon euro) ile City’nin en fazla bonservis ödediği futbolcuydu.

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