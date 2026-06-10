Manchester City, İngiltere milli takımının yıldızını kadrosuna katmak için tarihi bir teklifte bulundu

Çarşamba günü yayınlanan bir habere göre, Manchester City bu yaz Nottingham Forest'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için tarihi bir teklif sunmaya hazır.

Manchester City, yaz transfer döneminde Nottingham Forest ve İngiltere milli takımının orta saha yıldızı Elliot Anderson'ı kadrosuna katma yönündeki ilk girişiminde başarısız olmuştu.

Anderson'ın 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımının ilk onbirinde yer alması bekleniyor, bu nedenle Nottingham Forest onu en yüksek bedelle satmaya çalışıyor.

"The Sun" gazetesi bu akşam, Manchester City'nin Elliot Anderson'ı Premier Lig tarihinin en pahalı İngiliz futbolcusu yapmaya hazır olduğunu yazdı.

Manchester City, Nottingham Forest oyuncusu için yaklaşık 106 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilen ikinci bir teklif hazırladı.

Teklif, 23 yaşındaki oyuncunun City'de başarılı olması durumunda bir dizi ek ödemeyi de içeriyor, bu da toplam tutarın sonunda 120 milyon sterline ulaşabileceği anlamına geliyor.

Bu transfer, Arsenal'in üç yıl önce Declan Rice'ı Emirates Stadyumu'na transfer etmek için ödediği 105 milyon sterlinlik tutarı kolaylıkla aşacak.

Bu rakam, Manchester City'nin transfer piyasasındaki rekoru olan 2021'de Jack Grealish için ödenen 100 milyon sterlini de aşacak.

Nottingham Forest, şu anda İngiltere milli takımıyla birlikte Amerika'da bulunan Three Lions'ın yıldızı için yaklaşık 110 milyon sterlin peşinat istiyor.

Manchester City, bu özel oyuncunun Dünya Kupası'na katılmadan önce transferi tamamlamak istiyor ve Thomas Tuchel'in adamları Çarşamba günü Hırvatistan'a karşı mücadelesine başlamadan önce bir orta yol bulunması mümkün olabilir.

Manchester City'nin komşusu Manchester United, 23 yaşındaki eski Newcastle oyuncusuna ciddi ilgi gösteren diğer kulüp.