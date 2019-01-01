Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini uzattı

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile varılan anlaşmanın ardından, sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren İlkay Gündoğan ise, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. City'de geçirdiğim 3 yıldan büyük keyif aldım ve herkes burayı evim gibi hissetmem için büyük çaba harcadı. Bu kulüpte forma giymek önemli bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

'dan 2016 yaz transfer döneminde 27 milyon euro karşılığında transfer edilen İlkay, City formasıyla çıktığı 115 maçta 17 gole imza attı.