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Manchester City ile Paris Saint Germain arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

M.City - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
M.City
Paris Saint-Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak maçın kapsamlı ön incelemesi. Manchester’daki Etihad Stadyumu’nda çarşamba gecesi oynanacak ikinci hafta mücadelesi öncesinde iki takımın yurt içindeki son sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan başlıkları değerlendiriyoruz.

Manchester City - Paris Saint-Germain: Maç bilgileri

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Etihad Stadium

Manchester City F.C. ile Paris Saint-Germain F.C. arasındaki maç, 14 Ekim 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) başlayacak.

Manchester'da Avrupa devlerinin mücadelesi

Manchester City, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'i Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak. Hafta sonu kendi liglerinde etkileyici performanslar sergileyen iki takımdan Enzo Maresca'nın çalıştırdığı City, saha avantajını kullanarak Şampiyonlar Ligi puan tablosunun üst sıralarında erken bir üstünlük kurmayı hedefliyor. Luis Enrique'nin PSG'sini ise İngiltere'nin kuzeybatısındaki deplasmanda, turnuvanın favorilerinden birine karşı taktik disiplin açısından zorlu bir sınav bekliyor.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester City, üç gollü performansıyla Liverpool'u Anfield'da mağlup etti

Manchester City, 11 Ekim'de Liverpool'u Anfield'da 3-0 yenerek aldığı etkileyici deplasman galibiyetinin ardından çarşamba gecesi oynanacak maça moralli çıkacak. Golsüz geçen ilk yarının ardından 65. dakikada Erling Haaland kilidi açtı. İkinci yarıda Jérémy Doku'nun 68. ve Rayan Cherki'nin 78. dakikada attığı goller, Premier League'deki farklı galibiyeti getirdi. Rayan Cherki, Antoine Semenyo ve Enzo Fernández arasındaki yaratıcı iş birliğinden güç alan City, Avrupa mücadelesine etkileyici bir hücum formuyla çıkıyor.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

PSG, ikinci yarıdaki atılımıyla Le Mans karşısında üç puanı aldı

PSG, 10 Ekim'de Ligue 1'de Le Mans FC'yi evinde 3-1 mağlup ettikten sonra Manchester'a gidiyor. Lucas Beraldo'nun penaltıdan açılış golünü atmasının ardından oyuna sonradan giren Khvicha Kvaratskhelia ile orta saha oyuncusu Maghnes Akliouche ikinci yarıda fileleri havalandırarak üç puanı garantiledi. João Neves ve Vitinha'nın orta sahadaki oyun kuruculuğunun yanı sıra kanatlardaki Ferran Torres ve Khvicha Kvaratskhelia'nın tehdidinden güç alan PSG, City savunmasını zorlayabilecek etkili bir hızlı hücum gücüne sahip.

Etihad'da büyük mücadele

Çarşamba günkü karşılaşma, taktik açıdan Enzo Maresca'nın oyun düzeni ile Luis Enrique'nin yüksek tempolu pres anlayışı arasında üst düzey bir mücadeleye sahne olacak. Manchester City, Enzo Fernández ve Elliot Anderson aracılığıyla orta sahada oyunun temposunu kontrol etmeyi, Rayan Cherki ve Jérémy Doku'yu Erling Haaland'ı beslemek üzere hücuma çıkarmayı hedefleyecek. PSG ise Illia Zabarnyi ve Lucas Hernández'in merkezde sağlayacağı sağlamlığa güvenerek baskıyı karşılamaya, ardından Achraf Hakimi ve Khvicha Kvaratskhelia ile hızlı kontraataklar başlatmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kritik puanların söz konusu olduğu bu büyük maç, ilk düdükten itibaren üst düzey bir Avrupa futbolu mücadelesi vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs Paris Saint-Germain Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
M.City crest
M.City
MCI
Diziliş
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiL. BeraldoL. BeraldoW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaD. FernandezD. FernandezF. RuizF. RuizF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaM. AklioucheM. Akliouche
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
M.City

İlk 11

Paris Saint-Germain

Teknik direktör

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca, Norveç'in Portekiz'e karşı oynadığı Uluslar Ligi maçında oyundan alınan Erling Haaland'ın fiziksel durumuyla ilgili endişe taşıyor. Forvetin oynayıp oynayamayacağına ilişkin yeni bilgilerin maç saatine yakın açıklanması bekleniyor. Bu aşamada City'de başka bir sakatlık veya ceza bilgisi doğrulanmadı. Muhtemel ilk 11, belli olduğunda eklenecek.

PSG cephesinde Luis Enrique, ilk 11'ini henüz açıklamadı ve herhangi bir oyuncunun forma giyemeyeceğine dair bilgi vermedi. Konuk takımla ilgili haberler, maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe güncellenecek.

Form durumu

MCI

MCI - Form

POR
K0-2
MUN
K0-1
NOR
K5-0
SUN
K5-3
LIV
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
PSG

PSG - Form

ASM
K1-2
SLB
K6-1
B29
K0-1
OM
K1-2
LEM
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Manchester City, Premier League, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Son karşılaşmasında Premier League'de Sunderland'i 5-3 mağlup etti; Carabao Cup'ta da Norwich City'ye beş gol attı. City, Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin de yer aldığı bu beş maçta 13 gol atıp dört gol yedi.

PSG, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 6-1 yendi; bundan hemen önce ise Ligue 1'de Monaco'ya evinde 2-1 mağlup oldu. Lille ile 2-2 berabere kaldığı maçın da yer aldığı son beş karşılaşmada Luis Enrique'nin takımı 12 gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

M.CityÇizimParis Saint-Germain
3
0
2
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
Şampiyonlar Ligi
M.City badge
M.City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Şampiyonlar Ligi
M.City badge
M.City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
8Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

İki takım son olarak Ocak 2025'te karşılaştı. PSG, Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son beş karşılaşmada City üç, PSG ise iki galibiyet aldı. Bu beş maçta toplam 19 gol atıldı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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