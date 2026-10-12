Manchester City - Paris Saint-Germain: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City F.C. ile Paris Saint-Germain F.C. arasındaki maç, 14 Ekim 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) başlayacak.

Manchester'da Avrupa devlerinin mücadelesi

Manchester City, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'i Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak. Hafta sonu kendi liglerinde etkileyici performanslar sergileyen iki takımdan Enzo Maresca'nın çalıştırdığı City, saha avantajını kullanarak Şampiyonlar Ligi puan tablosunun üst sıralarında erken bir üstünlük kurmayı hedefliyor. Luis Enrique'nin PSG'sini ise İngiltere'nin kuzeybatısındaki deplasmanda, turnuvanın favorilerinden birine karşı taktik disiplin açısından zorlu bir sınav bekliyor.

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Manchester City, üç gollü performansıyla Liverpool'u Anfield'da mağlup etti

Manchester City, 11 Ekim'de Liverpool'u Anfield'da 3-0 yenerek aldığı etkileyici deplasman galibiyetinin ardından çarşamba gecesi oynanacak maça moralli çıkacak. Golsüz geçen ilk yarının ardından 65. dakikada Erling Haaland kilidi açtı. İkinci yarıda Jérémy Doku'nun 68. ve Rayan Cherki'nin 78. dakikada attığı goller, Premier League'deki farklı galibiyeti getirdi. Rayan Cherki, Antoine Semenyo ve Enzo Fernández arasındaki yaratıcı iş birliğinden güç alan City, Avrupa mücadelesine etkileyici bir hücum formuyla çıkıyor.

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PSG, ikinci yarıdaki atılımıyla Le Mans karşısında üç puanı aldı

PSG, 10 Ekim'de Ligue 1'de Le Mans FC'yi evinde 3-1 mağlup ettikten sonra Manchester'a gidiyor. Lucas Beraldo'nun penaltıdan açılış golünü atmasının ardından oyuna sonradan giren Khvicha Kvaratskhelia ile orta saha oyuncusu Maghnes Akliouche ikinci yarıda fileleri havalandırarak üç puanı garantiledi. João Neves ve Vitinha'nın orta sahadaki oyun kuruculuğunun yanı sıra kanatlardaki Ferran Torres ve Khvicha Kvaratskhelia'nın tehdidinden güç alan PSG, City savunmasını zorlayabilecek etkili bir hızlı hücum gücüne sahip.

Etihad'da büyük mücadele

Çarşamba günkü karşılaşma, taktik açıdan Enzo Maresca'nın oyun düzeni ile Luis Enrique'nin yüksek tempolu pres anlayışı arasında üst düzey bir mücadeleye sahne olacak. Manchester City, Enzo Fernández ve Elliot Anderson aracılığıyla orta sahada oyunun temposunu kontrol etmeyi, Rayan Cherki ve Jérémy Doku'yu Erling Haaland'ı beslemek üzere hücuma çıkarmayı hedefleyecek. PSG ise Illia Zabarnyi ve Lucas Hernández'in merkezde sağlayacağı sağlamlığa güvenerek baskıyı karşılamaya, ardından Achraf Hakimi ve Khvicha Kvaratskhelia ile hızlı kontraataklar başlatmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kritik puanların söz konusu olduğu bu büyük maç, ilk düdükten itibaren üst düzey bir Avrupa futbolu mücadelesi vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Enzo Maresca, Norveç'in Portekiz'e karşı oynadığı Uluslar Ligi maçında oyundan alınan Erling Haaland'ın fiziksel durumuyla ilgili endişe taşıyor. Forvetin oynayıp oynayamayacağına ilişkin yeni bilgilerin maç saatine yakın açıklanması bekleniyor. Bu aşamada City'de başka bir sakatlık veya ceza bilgisi doğrulanmadı. Muhtemel ilk 11, belli olduğunda eklenecek.

PSG cephesinde Luis Enrique, ilk 11'ini henüz açıklamadı ve herhangi bir oyuncunun forma giyemeyeceğine dair bilgi vermedi. Konuk takımla ilgili haberler, maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Manchester City, Premier League, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Son karşılaşmasında Premier League'de Sunderland'i 5-3 mağlup etti; Carabao Cup'ta da Norwich City'ye beş gol attı. City, Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin de yer aldığı bu beş maçta 13 gol atıp dört gol yedi.

PSG, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 6-1 yendi; bundan hemen önce ise Ligue 1'de Monaco'ya evinde 2-1 mağlup oldu. Lille ile 2-2 berabere kaldığı maçın da yer aldığı son beş karşılaşmada Luis Enrique'nin takımı 12 gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabet

İki takım son olarak Ocak 2025'te karşılaştı. PSG, Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son beş karşılaşmada City üç, PSG ise iki galibiyet aldı. Bu beş maçta toplam 19 gol atıldı.