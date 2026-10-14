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Manchester City ile Paris Saint-Germain arasında olağanüstü rakamların çarpışması: Kim rakibinin serisine son verecek?

M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
İngiltere
Fransa

Manchester City'nin yenilmezliği ve Paris'in İngilizler karşısındaki üstünlüğü: İki rekoru tehdit eden maç

Manchester City ile konuğu Paris Saint-Germain, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesine her biri korumak istediği güçlü bir seriyle çıkıyor. Çarşamba akşamı oynanacak bu karşılaşma, iki takımın dikkat çeken istatistiklerinden birinin sona ermesine sahne olabilir.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında olağanüstü bir karneye sahip. UEFA'nın resmî sitesine göre, grup aşaması ve lig aşamasında kendi evinde çıktığı son 25 maçta yalnızca bir kez yenildi; 21 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu da taraftarı önünde onu yenmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Buna karşılık Paris Saint-Germain, Avrupa kupalarında İngiliz takımları karşısında dikkat çekici bir seriyle maça çıkıyor. Fransız ekibi son 11 maçta yenilgi görmedi; sekiz galibiyet ve üç beraberlik aldı.

Bu rakamlar iki takımı da gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Manchester City kendi sahasındaki üstünlüğünü sürdürmeyi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki güçlü karnesini korumayı hedefliyor; Paris Saint-Germain ise İngiliz kulüpleri karşısındaki yenilgisiz serisini uzatmayı umuyor.

Öte yandan Manchester City, Paris Saint-Germain ile olan ikili maç geçmişinde önde. İngiliz ekibi dört galibiyet alırken, Fransız takımı iki kez kazandı; iki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bununla birlikte Paris, iki takım arasındaki son karşılaşmayı 2024-2025 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasının yedinci haftasında kendi sahasında 4-2 kazanarak lehine çevirmişti.

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