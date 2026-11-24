Manchester City ile C Napoli Şampiyonlar Ligi maçı öncesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında salı günü Napoli'yi Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak. Kevin De Bruyne de 10 yıl geçirdiği stadyuma dönecek. Maç EST ile 16.00'da, GMT ile 20.00'de başlayacak. Lig aşamasında City dokuz puanla yedinci sırada, Napoli ise dört maç sonunda yalnızca üç puanla 27. sırada.

Premier Lig'deki kötü galibiyetsizlik serisinin ardından City yeniden Şampiyonlar Ligi'nde

City son haftalarda yolunu kaybetti. Enzo Maresca'nın takımı sezona galibiyet serisiyle başladı ancak Premier Lig'deki son dört maçını kazanamadı. Üst üste üç yenilginin ardından oynadığı son maçta Fulham ile 1-1 berabere kaldı; bu karşılaşmada Erling Haaland'ın bir golü tartışmalı biçimde iptal edildi. City, Etihad Stadyumu'nda tüm kulvarlarda oynadığı son yedi maçta 14 gol yedi. Enzo Maresca'nın çözüm bulması gereken bu savunma zaafından, kulübün eski yıldızlarından biri yararlanabilir.

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Napoli, De Bruyne'e güveniyor

Napoli, cumartesi günü Torino'yu 1-0 yenmesinin ardından maça iyi bir durumda geliyor. Ancak Massimiliano Allegri'nin takımı lig aşaması tablosunda 27. sırada. Antonio Conte yönetiminde 2024-25 sezonunda şampiyon olmasına rağmen Serie A'da da sekizinci sırada bulunuyor. Napoli, tüm kulvarlarda deplasmanda oynadığı son yedi maçın beşini kaybetti. Bu karşılaşmada o kötü gidişatın değişmesi gerekebilir.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Manchester City, tüm kulvarlarda evinde oynadığı son yedi maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

City'de sakat kanat oyuncusu Antoine Semenyo forma giyemeyecek. Matheus Nunes'in oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

Napoli'de savunmacı Giovanni Di Lorenzo ile cezalı Rafa Marin forma giyemeyecek.

Muhtemel ilk 11'ler

City (4231): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Napoli (4231): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

Takımlardaki son gelişmeler ve kadrolar