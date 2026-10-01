Manchester City için büyük felaket kapıda: “Oyuncuların hepsi sözleşmelerini yırtıp atabilir”

Gary Neville’in podcast’i The Overlap’te konuşan spor hukuku avukatı Paul Gilroy’a göre, Manchester City kulübünün Premier League Finansal Kuralları’nı ihlal etmekten nihai olarak suçlu bulunması halinde oyuncular sözleşmelerinden çıkabilir.

Geçen cuma günü İngiltere’de ortalık karıştı. The Athletic, bağımsız bir soruşturma komisyonunun Manchester City’yi Premier League Finansal Kuralları’nı tam 114 kez ihlal etmekten suçlu bulduğunu ortaya çıkardı.

Manchester kulübünü nasıl bir cezanın beklediği henüz bilinmiyor. Ancak haberi ortaya çıkaran ve programda da masada yer alan The Athletic gazetecisi David Ornstein’a göre bu ceza ağır olacak.

“Komisyonun tonunu duyduğunuzda... Ceza çok ama çok ağır olacak. Masada her şey var: para cezaları, küme düşürme, puan silme, transfer yasağı. Gerçekten her şey. Ben de bilmiyorum ama gelecek sezon Premier League’de oynayacak olmaları bana çok düşük bir ihtimal gibi geliyor” diye konuştu.

Gilroy’a göre Manchester City oyuncuları, kulübün itiraz sürecinde de suçlu bulunması halinde sözleşmelerini feshedebilir.

Gilroy, bir oyuncunun kulübün “implied term of trust and confidence” ilkesini ihlal ettiğini öne sürebileceğini söyledi: işveren, iş ilişkisindeki güveni yıkacak şekilde davranmış olur.

İngiliz hukukunda böyle bir ihlal, çalışana sözleşmeyi feshedip ayrılma hakkı verebilir.