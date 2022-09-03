Norveçli golcü, henüz ilk haftalarda Premier Lig'in tozunu attırmaya başladı.

NE OLDU? Haaland'ın arka arkaya hat-trick'ler yapması, sadece Manchester City taraftarlarını sevince boğmadı. Norveçli golcünün harika performansından fazlasıyla nasiplenen futbolseverler de vardı. Onlar, geçtiğimiz hafta Fantasy Premier Lig kaptanlarını Haaland olarak işaretleyenlerdi. Ve bu seçim, hafta bittiğinde onlara oyun içerisinde epey bir puan kazandırdı ve onu tercih edenler, Norveçli golcüye müthiş övgülerde bulundular. Haaland'ı kaptan seçenlerin sayısı bir hayli fazlaydı, hatta o kadar çoktu ki bu konuda yıldız golcü Salah'a ait olan rekoru kırdı. Mısırlı yıldız, şu ana kadar oyunu oynayanlar tarafından aynı hafta içerisinde en fazla kaptan seçilen futbolcuydu, ancak Haaland onun rekorunu tarihe gömdü. Böylece, listenin ilk sırasında artık Salah yok ve yeni kral Erling Haaland....

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BÜYÜK RESİM: Zorlu bir Aston Villa mücadelesinde Guardiola'nın Haaland'a güvendiğini görmek şaşırtıcı olmaz.

Şu ana kadar Premier Lig'de durdurulamaz bir oyuncu profili çiziyor ve bu muhtemelen, Steven Gerrard'ın takımına karşı da ilk 11'deki yerini alacak

Norveçli golcü, şu ana kadar City formasıyla harika bir performans sergiliyor ve onu takıma transfer edenlerin yüzünü güldürüyor.

Menajeri Guardiola ise Haaland'ın daha büyük işler yapacağını savunurken ona olan güvenini net bir şekilde vurguluyor.

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