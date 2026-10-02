Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, Manchester City'nin bu hafta Premier Lig'e bağlı bağımsız bir komisyon tarafından işlediğine hükmedilen mali ihlaller davasında alabileceği cezanın ağırlığına bağlı olarak, İngiltere'yi ülkedeki yatırımlarını azaltma ihtimaliyle uyardı.

"Marca" gazetesinin ekonomi ajansı "Bloomberg"den aktardığına göre, Emirlik yetkilileri İngiliz hükümetini, para cezasından puan silme veya alt lige düşürmeye, hatta profesyonel futboldan men edilmeye kadar değişebilecek beklenen cezanın "Birleşik Krallık'ta yatırım yapma ve geniş çaplı taahhütlere girme isteğini" etkileyebileceği konusunda uyardı.

Abu Dabi merkezli bir yatırım fonu, Manchester City'yi 2008 yılında satın aldı ve o tarihten bu yana kulübe para akıttı.

Premier Lig birliğinin ulaştığı sonuçlara göre, kulüp 2009 ile 2018 yılları arasında, çoğunluğu Emirlik şirketleri aracılığıyla olmak üzere sponsorluk gelirlerini şişirerek değeri bir milyar euroyu aşan mali ihlaller işledi.

"Bloomberg" verilerine göre, Emirlikler son beş yılda savunma, bilim ve teknolojiyi kapsayan önemli İngiliz sektörlerine 30 milyar sterlinden (36 milyar euro) fazla yatırım yaptı; iki ülke arasında bu ekim ayında bir zirve düzenlenmesi planlanıyor.

Buna karşılık ajans, İngiliz hükümetindeki yetkililerin bu davada Emirlikler'in tutumundan dolayı "hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti; zira Emirlik tarafının, hiçbir ihlal işlemediğinde ısrar etmesine rağmen, Manchester City'nin yaklaşık on yıl boyunca işlediği ihlallerden haberdar olduğunu düşünüyorlar.

Emirlikler'in bu tutumu, İngiliz başbakanı Andy Burnham'ın yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından geldi. Burnham, Manchester City'nin sahiplerinin skandal nedeniyle kulübü bırakmak zorunda kalmaları halinde yaşayacakları kaybın "oldukça endişe verici" olacağını söylemiş, ardından bu tutumundan geri adım atmıştı.

Downing Street'teki İngiliz başbakanlık karargâhının sözcüsü, saatler sonra bir açıklama yapmak zorunda kalarak hiç kimsenin kanunun üstünde olmadığını ve ihlallerden sorumluluğu kanıtlanan herkesin eylemlerinin sonuçlarına katlanması gerekeceğini vurguladı.

Manchester City, bugün cuma günü, mali ihlallere ilişkin karara karşı resmi bir temyiz başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı; davada nihai kararın önümüzdeki ocak ayında çıkması bekleniyor.