Manchester City geri pasın da kralı | Avrupa'nın en iyisi City, Süper Lig'in en iyisi Trabzonspor

Bu sezon oynadığı futbolla Premier Ligi domine eden Manchester City, Avrupa'nın en fazla geri pas yapan takımı oldu.

Futbolda yana ve geriye oynamak çok tartışılan bir konudur. Genellikle taraftarlar, tuttukları takımların yana ve geriye pas yapmasından sıkılırlar. Hatta pandemi öncesi tribünlerin dolu olduğu zamanlarda bu yüzden stadyumlarda yüksek sesli uğultular duyduğumuz bile olurdu. Genellikle 'iyi' oynayan takımların, yana ve geriye pas yapmalarına gerek kalmadığına inanılır. Fakat istatistikler bu inanışı biraz olsun kırıyor.

CIES'in 31 ligden 500 takımı inceleyerek hazırladığı rapora göre Avrupa'da en çok geri pas yapan takım Manchester City oldu. Pep Guardiola'nın öğrencileri toplam paslarının yüzde 41.6'sını geriye doğru yapıyor. Yüzde 40 barajını geçen ise iki takım daha var. Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova...

Listenin ilk 20 sırasında ise sanılanın aksine kendi liglerinde zirve yarışı veren takımları görüyoruz. Hatta Avrupa'nın transfere çok para harcayan kulüpleri, bu listede de dominasyon kurmuş durumda. Premier Lig'den Chelsea, Arsenal, Liverpool; Serie A'dan Napoli, Juventus ve Inter, La Liga'dan Real Madrid ve Barcelona sık sık geri pas yapan ekipler olarak dikkat çekiyor.

Premier Lig ekiplerinin bu listede zirvede olması şaşırtıcı değil. Zira lig bazında yapılan sıralamada geriye pas yapma yüzdesi en yüksek lig olarak Premier Lig ilk sırada çıkıyor. Dipte ise Avusturya Bundesliga yer alıyor.

Listenin üst sıralarını zorlayan iki Süper Lig takımı ise dikkat çekiyor. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor, yüzde 37.1 ile ligin zirvesinde yer alıyor. Hemen arkasında ise topa çok fazla sahip olmasına rağmen sonuç alamadığı için eleştirilerle karşılaşan Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'u bulunuyor. Akdeniz ekibi de yüzde 37.0 ile Trabzonspor'un hemen arkasından geliyor. Bu iki ekibi takip eden takımları görmek için ise oranın yüzde 35'e kadar düşmesi gerekiyor. Bu baremde karşımıza Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş çıkıyor.

Avrupa'nın en çok geri pas yapan takımları

Takım Yüzde Manchester City 41.6 Shakhtar Donetsk 40.6 Lokomotiv Moskova 40.1 Chelsea 39.4 Arsenal 39.3 Ferencvaros 39.2 Sassuolo 38.7 Barcelona 38.5 Paris Saint-Germain 38.4 Real Madrid 38.3

Türkiye'nin en çok geri pas yapan takımları