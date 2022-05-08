İngiltere’de yayımlanan “Aşk Adası” programı yöneticilerinin, ilerleyen bölümlerinde yer alması için çarpıcı ve etkileyici bir oyuncu olan Ekin Su Cülcüloğlu'nu düşündükleri aktarıldı.

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu olan Cülcüloğlu'nu, Instagram'da Pete Wicks ve James Lock gibi ünlü isimlerin yanı sıra realite yıldızı Wayne Lineker de takip ediyor.

Durum böylece olunca, güzel oyuncu dünya çapında üne sahip olan futbolcularından da ilgisini çekiyor. Bunlardan birisi de Manchester City’nin 123 milyon Dolar’lık yıldızı Jack Grealish.

İngiliz futbolcu, Ekin Su’yu sosyal medyadan takip ediyor ve fotoğraflarını beğeniyor. Grealish'in yakın çevresine de Ekin Su Cülcüloğlu hakkında sorular sorduğu da ifade ediliyor.

Ne söylendi?

Oyuncu Ece Su Cülcüloğlu’na yakın bir kaynak, Daily Mail’e şu açıklamayı yaptı:

”Ekin çok dikkatli ve işini çok iyi yapan bir insan.

“Onun, daha önce birçok hayranı oldu ve çok fazla kişi kendisini beğeniyor.

“Ancak o, Jack Grealish’in kendisinin fotoğraflarını beğendiğini görünce çok mutlu oldu.

“Ekin, ‘Jack, çok yakışıklı bir adam" bile dedi.”

Zamanını Londra ve İstanbul arasında geçiren ve Türkiye’de Kuzey Yıldızı dizisinde rol alan Ekin Su, The Sun'ın haberine göre 6 Haziran Pazartesi günü program başladığında yerini alacak.

Programa yakın bir kaynak ise şunları söyledi: “Ekin Su, izleyicileri bu yaz etkilemek için mükemmel bir yarışmacı.

“Sadece güzel değil, aynı zamanda televizyona çıkmaya ve şov dünyasında bulunmaya alıştı, bu yüzden herkesi etkileyeceğinden eminim.

“Villada, peşinden çok fazla kişiyi koşturacak. Burası kesin.”

Grealish’in Manchester City performansı

City, Ağustos 2021'de Etihad Stadyumu'nda Norwich'i 5-0 mağlup ederken Grealish, City adına golle üçüncü maçında buluştu.

Pep Guardiola'nın ekibi yarı finalde bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nden elenirken İngiliz futbolcunun pek de iyi olmadığını söylemek gerçekçi olacak.

36 maçta üç asist yapan Grealish, bu sezon hala bir lig şampiyonluğu elde edebilir, ancak Manchester'da her zaman daha fazlasını yapması bekleniyor.

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