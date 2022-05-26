Manchester City Futbol Direktörü Ferran Soriano: "Haaland buraya para için transfer olmadı"

İspanyol futbol adamı Norveçli oyuncunun transferinde belirleyici faktörün maddiyat olmadığını söyledi.

Manchester City Sportif Direktörü Ferran Soriano, İngiliz ekibi yeni transferi Erling Haaland'ın takıma son derece uygun mali şartlarla katıldığını söyledi.

RAC 1'e konuşan Soriano, Haaland'ın bir süredir eksikliğini hissettikleri profilde bir oyuncu olduğunu ve gelecek sezon takımın hedeflerine ulaşmasına büyük bir katkı sunacağını söyledi.

Ne söylendi?

"Haaland gibi büyük oyuncuların birçok büyük takımdan teklif almasına rağmen Manchester City'yi tercih ettiği bir zamana doğru evriliyoruz.

"Transferdeki rakamların ne kadar makul olduğunu gördünüz. Ona ödeyeceğimiz maaş bizi zorlamayacak bir seviyede kesinlikle hak edeceği bir ücret. Teklifleri değerlendirmek için yeterince zamanı oldu. Onunla oturduk ve projelerimizi anlattık.

"Bizim ona sunduğumuz ücreti kendisine Manchester United, Bayern Münih ve Real Madrid de verebilirdi. Nereye gitmek istediğine kendisi karar verdi ve bu nedenle çok mutluyuz. Odaklandığımız şey yıldız oyuncular transfer etmekten ziyade iyi futbol oynamak.

"Sergio Agüero gibi muhteşem bir golcüye sahiptik ama yaşının ilerlemesinden dolayı onu kaybettik. Bir yıl boyunca Agüero'nun yerini alabilecek oyuncuyu aradık ve bu ismin Haaland olması yönünde bir karar verdik.

"Uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak ama sahip olduğu fiziksel özellikler ve yeteneği nedeniyle başarılı olacağına eminiz.

"İnsanların Manchester City'nin harcadığı parayı konuşması anlamsız. İngiliz kulüplerinin gelirlerine bakarsanız, en çok parayı Manchester United'ın kazandığını görürsünüz. Aslında onlara göre daha az para kazanıyoruz.

"Manchester United ile Manchester City'nin son yıllarda harcadığı parayı karşılaştırdığınızda United'ın daha fazla harcadığını ama City'nin kazandığı 11 kupanın yanında sadece bir veya iki kupa kazandıklarını görürsünüz.

"Ayrıca bu sürede hiç Premier Lig şampiyonluğu kazanamadıklarını da biliyorsunuz."

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