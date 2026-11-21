Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Fulham ile 1-1 berabere kalarak Premier League’deki sıkıntılı gidişatını sürdürdü. Topa hakim olmasına rağmen Enzo Maresca’nın ekibi, Rodrigo Muniz’in erken golüne ancak Elliot Anderson’ın ikinci yarıdaki beraberlik golüyle karşılık verebildi.

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Fulham’ın derinde kurduğu savunmanın hatlar arasındaki boşluğu etkili biçimde kapattığı, kopuk geçen ilk yarıda Manchester City’nin taktik ritmi bozuldu. Konuk ekip, 16. dakikada Oscar Bobb’un başarılı hazırlığının ardından savunmadaki kararsızlıktan yararlanan Muniz’in golüyle sürpriz biçimde öne geçti. Topa %59 oranında sahip olan City, saha hakimiyetini net fırsatlara dönüştürmekte zorlandı. Devreye geride girerken kontra ataklara karşı da kırılgan görünüyordu.

Enzo Maresca, ikinci yarıda City’nin paslarında daha doğrudan bir oyun tercih ederek küçük bir taktik değişikliğe gitti. Bu hamle, Anderson’ın 58. dakikada fileleri bulup skoru eşitlemesiyle karşılığını verdi. Ancak 15 şut çeken ve 1,88 beklenen gol (xG) değerine ulaşan son şampiyon, dirençli Fulham karşısında galibiyet golünü bulamadı. Bu beraberlik City’yi şampiyonluk yarışında geride bırakırken takımın düzenli savunmaları aşmakta süregelen zorluğunu da ortaya koydu.

Kaleci ve savunma

Gianluigi Donnarumma - 5/10

İtalyan kaleciye maç boyunca fazla iş düşmedi ancak Muniz’in erken şutunu çıkaramadı. 76. dakikada kısa süreli bir disiplinsizlik nedeniyle sarı kart gördü. Pasları City’nin savunma çizgisini ileride tutmasına yardımcı olsa da savunmasını kurtaracak kritik müdahaleleri yapamadı.

Marc Guehi - 6/10

Guehi, bire bir mücadelelerde genel olarak sağlamdı ancak Fulham’ın golüne giden pozisyondaki uyum eksikliğinden memnun olmayacaktır. City’nin altı kez pas arası yapmasına katkıda bulundu fakat geçiş oyununda zaman zaman Muniz’in fiziksel gücü karşısında zorlandı.

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Abdukodir Khusanov - 6/10

Topla oynarken soğukkanlılığını gösteren genç savunmacı istikrarlı bir performans sergiledi. Bununla birlikte, Fulham’ın az sayıdaki kontra atak fırsatına karşı şaşırtıcı derecede açık veren savunmanın bir parçasıydı. Konuk ekip bu fırsatlarla kaleyi bulan beş şut çekti.

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Ruben Dias - 6/10

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Kaptan, her zamanki gibi sesli komutlarıyla savunmaya liderlik etti ve güvenli paslarla City’nin %59’luk topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu. Hava toplarında payına düşen mücadeleleri kazandı ancak zorlu bir öğleden sonranın seyrini belirleyen erken savunma hatasını önleyemedi.

Nico O'Reilly - 5/10

Zorlu bir rolde oynayan O'Reilly, 78. dakikada oyundan alınmadan önce kanatta gereken hücum katkısını vermekte zorlandı. Fulham’ın geçiş hücumlarında Oscar Bobb’un hızı, zaman zaman O'Reilly’nin pozisyonunu değerlendirmesine yol açtı.

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Orta saha

Jeremy Doku - 6/10

Doku, City’nin doğrudan hücumlarda başvurduğu başlıca oyuncuydu ve sık sık karşısındaki beki bire bir yakalamaya çalıştı. Birkaç başarılı çalım atsa da kalabalık Fulham ceza sahasında kilidi açacak son pasları yeterince isabetli değildi. Takımın çoğu karşılık bulmayan toplam 17 ortasına da katkıda bulundu.

Ayyoub Bouaddi - 5/10

Genç oyuncu orta sahada çok çalıştı ancak Fulham’ın sıkı orta saha düzeni karşısında oyunun temposunu belirlemekte zorlandı. City’nin beraberliği yakalamak için ihtiyaç duyduğu yaratıcılığı gösteremediği maçta 85. dakikada oyundan alındı.

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Iliman Ndiaye - 6/10

Ndiaye, iç koridorlarda teknik becerisini zaman zaman gösterdi ancak Fulham savunmaya daha fazla çekildikçe etkisi azaldı. Maresca, oyunu genişletmek için daha geleneksel bir kanat oyunu arayışıyla onu 78. dakikada oyundan aldı.

Phil Foden - 6/10

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Maç boyunca yakın markaj altında tutulan Foden için sinir bozucu bir karşılaşmaydı. Hücum bölgesinde bazı düzgün pas organizasyonları kurdu ancak 70. dakikada yerini Cherki’ye bırakmadan önce alışılmış bitiriciliğini gösteremedi.

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Elliot Anderson - 8/10

Ev sahibi ekibin öne çıkan oyuncusuydu. Anderson, 58. dakikadaki beraberlik golünde fırsatçılığını göstererek City’nin gün boyunca sergileyebildiği tek başarılı bitiriciliğe imza attı. Hücum bölgesindeki enerjisi, City’nin ikinci yarıda daha iyi oynamasının itici gücüydü.

Hücum

Erling Haaland - 5/10

Norveçli golcü için ender görülen kötü bir gündü. Haaland uzun süre istediği topları alamadı ve Fulham’ın stoperleri karşısında ağırlığını koymakta zorlandı. City’nin 1,88’lik xG değerinden yalnızca bir gol çıkmasıyla gol sayısını artıramadı.

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Yedekler ve teknik direktör

Rayan Cherki - 6/10

70. dakikada Foden’ın yerine girdi. Yakın top kontrolüyle oyuna farklı bir boyut kattı ancak belirleyici pası bulamadı.

Josko Gvardiol - 6/10

Savunmada daha fazla güvence ve sol tarafta bindirmelerle hücum tehdidi sağlamak için 78. dakikada oyuna girdi.

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Allan - 5/10

Ndiaye’nin yerine geç bir dakikada oyuna girdi ancak maçın taktik akışını etkilemek için fazla zamanı olmadı.

Enzo Fernandez - Puan yok

85. dakikada oyuna girdi ve topla çok az buluştu.

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Enzo Maresca - 5/10

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Teknik direktörün kurduğu taktik düzende City ile özdeşleşen alışılmış akıcılık yoktu. Ekibi topa hakim olsa da Fulham öne geçtikten sonra bir B planı ortaya koyamadı. City’nin şampiyonluk iddiasının bir darbe daha aldığı maçta geç oyuncu değişiklikleri, önceden planlanmış hamlelerden çok gelişmelere verilen tepkiler gibi göründü.