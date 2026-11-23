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Alvaro Arbeloa, stoperleri David Affengruber ve Calvin Bassey'nin oyunundan memnun.

Fulham'ın İspanyol teknik direktörü, Sky Sport'a geçen cumartesi deplasmanda oynanan ve 1-1 biten Manchester City maçının ardından şunları söyledi: "Onlara Franco Baresi ve Paolo Maldini'ye benzediklerini söyledim, ne ikili ama! Pres yapmamız gereken anlarda agresif savunma yaparak, geride savunma yapmak zorunda kaldığımızda ise birbirlerine yardım ederek harika iş çıkardılar. Ligin, hatta dünyanın en iyi stoperlerinden ikisi."

"Rakibimize karşı son 20 maçı kaybettiğimizi bilsem de oyuncularıma bu kez başarabileceğimizi söylemiştim ve gerçekten çok iyi oynadık. Bu statta bu yıl kazanmayı başardım (geçen mart ayında Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde, editörün notu)."

Fulham, Hull ve Coventry karşısındaki 1-0'lık galibiyetlerin, Aston Villa, Newcastle ve Manchester City ile alınan 1-1'lik beraberliklerin ardından Premier League'de üst üste beşinci maçından da puanla ayrıldı. İtalyan Enzo Maresca'nın çalıştırdığı takım yalnızca iki net gol fırsatı yarattı ve dokuz golle ligin gol kralı olan Norveçli santrfor Erling Haaland'a gol attıramadı.

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Maçın en iyi oyuncusu seçilen Avusturyalı David Affengruber (2001 doğumlu), geçen yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Elche'den 12 milyon euro karşılığında geldi.

Önümüzdeki 31 Aralık'ta 27 yaşına girecek Calvin Bassey'nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Ancak Fulham'ın, Aosta doğumlu İtalyan-Nijeryalı oyuncunun sözleşmesini bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor.