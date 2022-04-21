Manchester City, Foden'ın rekor gecesinde Premier Lig'de zirveyi geri aldı

Manchester City forması giyen Phil Foden, Pep Guardiola takımın başına geçtiğinden bu yana Premier Lig'de 50 maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu unvanını ele geçirdi.

Foden'ın Brighton ağlarına bir gol bıraktığı maçı 3-0 kazanan Manchester City ligde ilk sırayı Liverpool'dan geri aldı.

Guardiola, 21 yaşındaki oyuncuya şu ana kadar 93 Premier Lig maçında şans verdi. Foden bu maçların 43'ünde oyuna sonradan dahil oldu.

Foden rekoru kimden devraldı?

Daha önce Guardiola takımlarında 50 kez ilk 11 çıkan en genç isim, bunu Barcelona formasıyla 22 yıl 120 günlükken başaran Sergio Busquets'ti.

Foden, Busquets'in Kasım 2010'da ulaştığı bu başarıyı 21 yıl 327 günlükken tekrarladı. Genç yıldız ayrıca, Manchester City formasıyla 50 kez ilk 11'de yer alan en genç oyuncu oldu. Bu kategorideki kulüp rekoru Ocak 2009'dan bu yana Joe Hart'a aitti.

Foden, Premier Lig'deki kısa kariyerine 23 gol ve 11 asist sığdırmayı başardı. Bu sezon ligde 11 gole katkı yapan başarılı hücumcu, son beş yıldaki dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen City'nin en önemli kozlarından biri.

Getty Images

Foden'ın Brighton maçındaki performansı

Maçın 65. dakikasında sahneye çıkan yıldız oyuncu attığı golle Manchester City'nin farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Foden'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarparak yön değiştirdi ve ters ayakta yakalanan kaleci Roberto Sanchez'i çaresiz bıraktı.

Bernardo Silva ile 82. dakikada skoru 3-0'a getiren Manchester City rahat bir galibiyet aldı.

Guardiola ne söyledi?

Maçın ardından BBC'ye konuşan İspanyol teknik adam galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:

"Zorlu bir sınavdı. Bu sınavdan alnımızın akıyla çıktık."

"Brighton kaliteli bir takım, ama onlara oynama fırsatı vermedik. İlk yarıda kaçırdığımız golleri ikinci yarıda attık."